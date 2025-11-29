Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Deportivo de La Coruña y el pinchazo del Almería

Este sábado se dipsutaron un total cinco encuentros en la jornada 16 de Segunda división. Se enfrentaron Ceuta y Burgos, Cultural Leonesa y Granada, Albacete y Deportivo de La Coruña, Real Valladolid y Málaga

LaLiga Hypermotion vivió este sábado cinco interesantes duelos en los que hubo de todo. Desde victorias un tanto sorprendentes por las circunstancias como la del Ceuta ante el Burgos o la del Granada ante la Cultural Leonesa. O otras con polémicas como la del Deportivo de La Coruña en el campo del Albacete. Una de las sorpresas de la jornada fue el empate del Almería ante un rival en descenso como el Huesca, ahora de la mano de Jon Pérez Bolo. El Málaga sigue sin encontrar la fórmula para ganar lejos de La Rosaleda.

Ceuta 1-0 Burgos

El Ceuta demostró este sábado que está dispuesto a recuperar la buena racha que le mantuvo ocho jornadas sin perder y logró un triunfo de mérito en su estadio, por 1-0 ante un Burgos que necesitaba los tres puntos para mantenerse en la zona privilegiada de LaLiga Hypermotion y prolongar a cuatro las jornadas consecutivas ganando a domicilio.

Ambos equipos llegaban al encuentro con diferentes sensaciones ya que los locales lo hacían con la euforia que supuso derrotar el miércoles al Almería (3-2) en los 45 minutos que habían quedado pendientes de su partido de la decimotercera jornada, mientras que los visitantes lo hacían con la amargura de haber perdido en casa ante el Racing de Santander (0-2) pero tras haber sumado tres victorias en sus últimos tres partidos a domicilio (Mirandés, Leganés y Cádiz).

Cultural Leonesa 0-1 Granada

Un gol de Jorge Pascual en el minuto 22 dio una importante victoria al Granada en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa (0-1), la primera que logra a domicilio en dos meses y que le sirve para tomar impulso en la lucha por alejarse de la zona de descenso. El cuadro de Pacheta es el tercer mejor equipo de LaLiga Hypermotion en las últimas 10 jornadas, solo superado por Las Palmas y Almería.

Albacete 0-2 Deportivo de La Coruña

El Deportivo se afianzó este sábado en el liderato tras rubricar su superioridad ante el Albacete (0-2) con dos contragolpes letales que dieron brillo a su buen partido y certificaron su quinto triunfo consecutivo. Los gallegos se aprovecharon del empate del Almería ante el Huesca. Los de Antonio Hidalgo ahora tendrán que esperar los duelos de este próximo domingo de Las Palmas y Racing de Santander para conocer si puede tomar cierto aire en el liderato.

Almería 0-0 Huesca

Almería y Huesca empataron este sábado sin goles en un choque de dominio constante de los locales, que no encontraron, sin embargo, la precisión ante un rival ordenado, firme en su bloque defensivo y cómodo en su plan conservador. De esta forma, el Almería de Rubi suma dos encuentros sin conocer la victoria tras la derrota entre semana ante el Ceuta en el choque atrasado de la jornada 13, que recordemos, le privó de colocarse líder de Segunda.

Real Valladolid 1-1 Málaga

La efectividad del Málaga le dio este sábado un punto en el José Zorrilla (1-1), en un partido en el que el Real Valladolid volvió a tener el mando del juego y de la creación, pero que, de nuevo, fue incapaz de trasladarlo al resultado. Funes decidió repetir el mismo once inicial con el que se ganó al Mirandés en la anterior jornadas, mientras que Almada optó por reforzar más el centro del campo, sumando a Lachuer a Ponceau y Juric, para cambiar el esquema a un 4-3-3.

