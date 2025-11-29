Partidos de LaLiga Hypermotion, resultados de la jornada 16 de Segunda división en directo

LaLiga Hypermotion arranca este viernes su jornada 16 con el duelo entre el Sporting de Gijón y el Andorra. Vive la jornada al completo en directo con el resto de los partidos de la jornada

LaLiga Hypermotion continúa esta jornada con la emoción y la intensidad de siempre, entrenadores cuestionados, puestos que cambian continuamente y mucho más. A medida que avanzan las jornadas, los objetivos cobran una mayor importancia. Este viernes tuvo lugar el encuentro entre un Sporting de Gijón, que ha visto frenada su inercia positiva, contra un Andorra que cayó en descenso la semana pasada y afrontaba su primer partido tras la etapa de Ibai Gómez al frente del banquillo del equipo tricolor.

Los partidos del sábado, en directo

Ceuta y Burgos se enfrentaran con objetivos diferentes pero con un sueño del ascenso para nada inalcanzable. El descenso es el protagonista de un Cultural Leonesa y Granada donde los de Pacheta no terminan de salir del pozo y los de León llegan en muy buena forma. Una situación complicada también vive el Huesca que se medirá a un Almería que necesita ganar de nuevo después de su tropiezo ante el Ceuta. El Albacete busca alejarse de cualquier amenaza mientras que el Deportivo de La Coruña quiere mantener su liderato. Valladolid y Málaga necesitan los puntos para sus respectivos objetivos en el encuentro que cierra el día.

Los partidos del domingo, en directo

Zaragoza y Leganés necesitan una victoria de forma obligatoria en importante paso para la salvación y en el caso de los madrileños para empezar a mirar arriba. Ascenso y descenso se ven las caras con el Racing de Santander y el Eibar. Un apasionante derbi andaluz poner a prueba a un Cádiz en crisis que se mide a un Córdoba muy cómodo en la tabla. La Real Sociedad B ha logrado evitar un poco el descenso y se mide a un rival directo como es el Mirandés ubicado en la penúltima posición de la tabla. Un Castellón que no tiene límites cierra la jornada ante un líder que pretende serlo en solitario y este es Las Palmas.

Resultados en directo de todos los partidos de Segunda división