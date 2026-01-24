Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Sporting de Gijón y la derrota de Las Palmas en la jornada 23 de Segunda

Este sábado en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion hubi lugar para las sorpresas que afectan a la clasificación. Se enfrentaron Real Valladolid y Albacete, Leganés y Real Sociedad B, Las Palmas y Córdoba, Sporting de Gijón y Mirandés, Cádiz y Granada

LaLiga Hypermotion sigue agrandando su fama en la jornada 23 de competición no apta para aficionados con problemas cardiacos. Este sábado volvieron a aparecer las sorpresas y se enfrentaron Real Valladolid y Albacete, Leganés y Real Sociedad B, Las Palmas y Córdoba, Sporting de Gijón y Mirandés, Cádiz y Granada.

Real Valladolid 0-1 Albacete

El Albacete sigue mirando hacia arriba, tras ganar al Real Valladolid con un tanto de Antonio Puertas en el minuto 84, en un José Zorrilla en el que los locales son incapaces de mostrar un buen juego. Era un choque importante para ambos equipos, y el Alba lo afrontó con una gran intensidad, imprimiendo un intenso ritmo de juego, para tratar de sorprender a las primeras de cambio a la zaga blanquivioleta.

Leganés 2-0 Real Sociedad B

El control de Juan Cruz fue perfecto, en carrera, para el pase definitivo y ganador a Álex Millán, que, tras la derrota en Castellón, desató la tercera victoria en las últimas cuatro jornadas del Leganés frente a la Real Sociedad B (2-0), doblegada en el segundo tiempo por el equipo madrileño, con 6 puntos de renta sobre el descenso y con el debut de Dani Rodríguez, fichado del Mallorca, en los instantes finales.

Las Palmas 1-2 Córdoba

El Córdoba CF hizo valer su valiente planteamiento para llevarse los tres puntos del Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas (1-2), aunque sufrió hasta el final por la gran actuación del portero local Dinko Horkas, quien detuvo un penalti a Jacobo González, además de realizar varias intervenciones más que mantuvieron vivo a su equipo hasta el final, pese a acabar en inferioridad numérica al ser expulsado Sergio Barcia.

Sporting de Gijón 3-0 Mirandés

El Sporting goleó al Mirandés en El Molinón (3-0) en un partido que se desequilibró con dos penaltis y una expulsión que obligó al colista a jugar toda la segunda parte con un futbolista menos. El partido comenzó con un marcado dominio de balón por parte de los locales, pero sin que ninguno de los dos contendientes sumara ocasiones hasta alcanzar la media hora de juego.

Cádiz 1-2 Granada

El Granada asaltó el Nuevo Mirandilla para romper una racha de siete encuentros sin ganar en LaLiga Hypermotion y empezando el run run en torno a Pacheta y su continuidad. Los granadinistas saldrían del descenso si ganaban y así lo hicieron. La fortuna sonrió a los de Pacheta en el 11 con el gol en propia puerta de Climent en el 11. Empató Álvaro García Pascual en el 61 pero poco le duraron las tablas al Cádiz ya que Rubén Alcaraz hizo el definitivo 1-2 en el 64 para sumar tres importantes puntos para el Granada.

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion