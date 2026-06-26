Decisión tomada con García Pimienta para liderar un banquillo en España

García Pimienta prepara su regreso y apunta definitivamente al banquillo del Almería. El técnico catalán, libre desde su salida del Sevilla en 2025, se perfila como relevo de Rubi tras imponerse a ofertas de Catar, Watford y CSKA de Moscú para liderar el nuevo proyecto rojiblanco

García Pimienta cuenta las horas para volver a un banquillo en España. El técnico lleva desde mayo de 2025 como agente libre tras su salida del Sevilla, encontrando diferentes opciones que le han mantenido fuera del foco. Sin embargo, todo parece indicar que el catalán firmará su vuelta de manera oficial en los próximos días, con la UD Almería como el club elegido, que destituirá a un Rubi que ha sido sentenciado tras no lograr el ascenso.

El Almería anunciará la salida de Rubi, paso previo a que tenga lugar el anuncio oficial del fichaje de García Pimienta. El técnico catalán ha optado por el Almería en lugar de otras ofertas con las que contaba, como eran de clubes de Catar o incluso del Watford o CSKA de Moscú. Por ello, el exentrenador del Sevilla o Las Palmas asume el reto de volver a Primera División tras el objetivo fallido de este curso.

El Almería busca un cambio drástico tras una temporada rozando el ascenso a Primera División

El Almería se encuentra en plena reconstrucción de la plantilla. El sabor de boca que ha dejado el hecho de no conseguir el ascenso a Primera División ha provocado cambios importantes, uno de ellos en el banquillo. Rubi dirá adiós de manera inminente, aunque diferentes informaciones apuntan a que la decisión ya estaba tomada desde antes de disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

La temporada del Almería ha ido de menos a más en cualquier caso, quedándose a un paso de los puestos directos de playoff de ascenso a Primera División. El conjunto de Rubi acabó con 74 puntos, a tres del Deportivo de la Coruña y ocho del Racing de Santander. Además, el hecho de vencer el Castellón en semifinales aumentó el sueño de toda la afición, que terminó apagándose en la eliminatoria contra el Málaga.

García Pimienta gana la carrera y se convierte en el elegido del Almería

De esta manera, García Pimienta se impone a otros candidatos que habían en la lista del Almería sobre la mesa, en la que se encontraban Hernán Crespo, Veljko Paunovic, Carlos Carvalhal, que fueron opciones que se mantuvieron hasta última hora en la dirección deportiva. No obstante, el ex del Sevilla o Las Palmas, entre otros, ha ganado la batalla, entre otros factores, por su experiencia en LaLiga Hypermotion.

En este sentido, el periodista Ángel García desveló que el Almería ha llegado a un acuerdo con García Pimienta por un contrato, y otro opcional por el fichaje del técnico catalán. La misma fuente confiesa la ilusión que cuenta el entrenador en este nuevo reto en su cerrera, pese a que estuvo en la agenda de otros clubes como la Real Sociedad, Elche o incluso Girona, que ya han elegido a nuevos dueños de sus correspondientes banquillos.

García Pimienta regresa a LaLiga Hypermotion de la mano del Almería

Cabe recordar que García Pimienta empezó su carrera en los banquillos en La Masía, la cantera del Barcelona, pasando por diferentes categorías en cadetes y juveniles, hasta llegar al Barça Athletic. Pese a ello, el técnico no terminó de dar el salto al primer equipo, ya que el club contaba con otros planes en esos momentos. Por ello, el entrenador firmó por Las Palmas en 2022, dónde estuvo hasta junio de 2024, un total de 105 partidos.

Por último, García Pimienta firmó con el Sevilla ese mismo año, cerrando su último capitulo hasta el momento en los banquillos, liderando al equipo nervionense hasta en 34 encuentros, principalmente de LaLiga EA Sports y Copa del Rey. De esta manera, el técnico catalán asume el reto en un Almería que volverá a competir con la ilusión de volver a Primera División, tras una temporada en la que han rozado la oportunidad de regresar.