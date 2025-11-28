Jornada 16 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 16 de LaLiga Hypermotion arrancará este viernes a partir de las 20:30 y acabará el domingo con un partido a las 21:00 que cerrará Las Palmas, uno de los líderes de la competición. Debido a la jornada de Copa del Rey, no habrá partido el lunes

LaLiga Hypermotion vive una jornada más y como no podía ser de otra manera, la emoción, la intensidad y sobre todo la igualdad vuelven a ser unas protagonistas en una división de plata donde el cerco entre el descenso y los play off cada vez es más cercano. El primero de los encuentros tendrá lugar a las 20:30 de este viernes donde el descenso cobra especial protagonismo, Un Sporting de Gijón en un momento irregular se enfrenta a un Andorra en caída libre que vio la pasada semana la destitución de Ibai Gómez. Estos dos equipos abrirán la jornada en un encuentro que promete emoción con el descenso entre ceja y ceja.

Horario y donde ver los encuentros de LaLiga Hypermotion

El Sporting de Gijón ha visto frenada su inercia inicial desde la llegada de Borja Jiménez y se verá las caras este viernes con un Andorra que se ha metido de lleno en el descenso al término de la pasada jornada. El equipo del Principado no ha cerrado aún su nuevo entrenador pero esta dispuesto a salir del descenso este viernes mientras que los asturianos dependen de una victoria para acercarse a los play off y dejar atrás un descenso que tiene a tres puntos. Dicho encuentro tendrá lugar este viernes a las 20:30.

Los partidos del sábado de LaLiga Hypermotion

El sábado da comienzo nada más y nada menos con un encuentro que enfrentará al Ceuta contra el Burgos con el ascenso en las miras de los dos equipos si se le echa un vistazo a la clasificación. Este se disputará el sábado a las 14:00. Este día traerá consigo cinco partidos y el siguiente a este tendrá lugar a las 16:15 donde se medirán otros dos equipos que luchan por el descenso como son la Cultural Leonesa y el Granada. A las 18:30 se medirán las caras el ascenso y el descenso con un duelo entre el Almería y el Huesca a la misma vez que el líder, el Deportivo de La Coruña se enfrentará al Albacete. A las 21:00, el sábado cerrará con el encuentro entre el Real Valladolid y el Málaga.

Los partidos del domingo de LaLiga Hypermotion

El domingo, como suele ser habitual, es el día más cargado de partidos pero en este caso tendrá también otros cinco partidos por lo que este lunes no habrá partido ya que la Copa del Rey se reanuda esta próxima semana. Así pues, tendrá un horario simétrico al del día anterior. A las 14:00 se verán las caras el Zaragoza y el Leganés con el descenso en juego. A las 16:15, el Racing de Santander se medirá al Eibar con el objetivo de lograr el liderato en solitario. De nuevo tenemos doble sesión a las 18:30 con los choques entre Córdoba y Cádiz y el Mirandés contra la Real Sociedad B. El cierre lo pondrá el otro de los líderes, Las Palmas que visitará al Castellón.

Donde ver los encuentros de LaLiga Hypermotion

Todos los encuentros de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion podrán seguirla en TV a través del canal LaLiga Hypermotion TV. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes de la jornada así como los resultados en directo de este fin de LaLiga Hypermotion.