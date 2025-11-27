Valery detalla su mal momento: "Me costaba incluso ir a entrenar y no podía rendir"

A raiz de loa situación de Valery dada a conocer estos días, el jugador ha profundizado en varios temas en una entrevista, entre ellas, una situación personal y deportiva complicada: "El peor año de mi vida con mucha diferencia"

La visibilidad de la salud mental y de las situaciones personales difíciles está aumentando y una de las parcelas donde se esta viendo más en el mundo del deporte. En o referente a LaLiga Hypermotion se vio el caso de Villalibre, que se sinceró en una entrevista explicando mal momento. Ahora vuelve a sonrerir siendo el máximo goleador de la categoría de plata. Otro de los jugadores que no ha ocultado cambio a nivel anímico es el jugador del Zaragoza, Valery Fernández, que se ha sincerado después aparecer en el último encuentro de su equipo con un cambio de look que sorprendió a todos. Dicho encuentro significó la segunda victoria de un Real Zaragoza que ya si lucha por salvarse.

Valery y su enfermedad

El jugador del Zaragoza es uno de los focos de actualidad del equipo maño debido su enfermedad de alopecia areata sobre lo que informamos en ESTADIO Deportivo. Esta se dio a conocer tras el encuentro disputado este fin de semana entre el Zaragoza y el Eibar en Ipurúa. Tras sus felicitaciones de cumpleaños donde muchos se interesaron por el rapado del jugador, contó a través de una historia de Instagram lo que sucedía.

Valery vio la luz en su llegada al Zaragoza

A raíz de esto, el jugador ha profundizado aún más en otros temas al margen de lo ocurrido con su enfermedad autoinmune, sobre todo de su trayectoria antes de llegar al Zaragoza donde vuelve a sonreír siendo un jugador clave en los esquemas de Rubén Selles y por un protagonismo con el que no ha contado en sus anteriores etapas. Sus palabras han tenido lugar en una entrevista con El Periódico de Aragón.

La situación del jugador antes de su llegada no era la mejor y sobre esto ha tenido palabras donde la salud mental juega un papel fundamental y en el que la llegada al club maño le ha supuesto el cambio que necesitaba. "Hubo un momento en que me costaba incluso ir a entrenar y no podía rendir. Por eso, el objetivo en verano era ir a un club que confiara en mí, me tratara con cariño y yo estuviera convencido de que me pudiera ayudar a volver a tener ilusión después de haberlo pasado tan mal". A día de hoy, la situación ha cambiado para un jugador que ya ha visto la luz. "Anímicamente estoy bien tras un año muy complicado para mí, el peor de mi vida con mucha diferencia".

Valery y la necesidad de medicarse

El mal momento anímico del jugador llegó hasta tal punto de medicarse. Sobre esto se quiso referir. "Yo estuve medicado y me costó mucho salir de ahí porque cuando caes en un abismo tan grande te das cuenta de que la mente es muy jodida porque te incapacita a niveles muy extremos. Hay que tener cuidado con lo que se dice y con el trato a los demás intentando siempre respetarnos los unos a los otros sin mirar por encima del hombro a nadie. En este mundillo hay que sonreír, hablar con la prensa, compartir vestuario y todo parece perfecto porque eres futbolista pero luego vas a casa y no puedes dejar de llorar".