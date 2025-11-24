Valery explica lo de nuevo aspecto: "Tengo alopecia areata"

Valery apareció esta jornada con un nuevo aspecto en el Real Zaragoza y esto ha despertado la preocupación por el jugador, el cual ha querido aclarar en redes sociales que sufre alopecia areata

Valery fue uno de los fichajes procedentes de Primera División este año para el Real Zaragoza pero la realidad que se ha encontrado el futbolista no es de las mejores. El equipo maño está condenado a sufrir este año en LaLiga Hypermotion aunque las dos últimas victorias en la división de plata ante el Huesca y el Eibar le hacen ver un poco la luz. En paralelo a la situación de su equipo, el jugador está sufriendo un problema personal relacionado con su cuerpo. Desde su llegada al equipo malo ha sufrido caída de pelo que ha culminado con el rapado total de su cabeza.

La preocupación con Valery

Lo cierto es que este nuevo 'look' no es cuestión de estética sino más bien producto de una enfermedad que sufre el mencionado jugador. Su nuevo aspecto, mostrado en el encuentro frente al Eibar, ha suscitado la preocupación de los aficionados del conjunto blanquillo y de los aficionados al fútbol en general. El futbolista apareció con un rapado total, incluso sin cejas.

Valery aclara su situación en redes sociales

El jugador ha recibido felicitaciones en su cumpleaños y como es lógico, muchas personas le han preguntado si le ocurre algo por lo que el futbolista se ha abierto públicamente y a través de las redes sociales ha querido aclarar la situación por la que atraviesa a través de una historia de Instagram.

Entre sus palabras ha querido comentar lo siguiente: "Quiero daros las gracias por todas las felicitaciones y el cariño que me habéis enviado por mi cumpleaños". Posteriormente, ha contado que "aprovecho también para aclarar algo personal que hace semanas que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata".

Valery, pieza clave en los esquemas de Rubén Sellés

El jugador procedente del Mallorca y con una amplia trayectoria en el Girona es uno de los fichajes más ilusionantes para el cuadro maño. A día de hoy es una pieza fundamental en los esquemas de Rubén Sellés desde su llegada. Con él en el campo y como titular se han cimentado las dos victorias consecutivas del Real Zaragoza, y el equipo, aunque sigue colista, está más cerca que nunca de la salvación y le permite seguir creciendo en la misma.

Lo cierto es que su llegada al Zaragoza se produjo este verano con el objetivo de que centrocampista aporte su experiencia en un equipo que necesita jugadores como él. Tras un periplo considerable en Primera con el Girona y un año en el Mallorca tiene mucho que ofrecer en la división de plata.