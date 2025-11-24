Samed Bazdar sigue despertando interés, esta vez desde Alemania

El jugador del Real Zaragoza, Samed Bazdar sigue generando cada vez más interés, al del Alavés y Almería se le suma el del Schalke 04 desde Alemania

El jugador del Real Zaragoza, Samed Bazdar puede protagonizar uno de los mercados más entretenidos del Zaragoza en los últimos tiempos. Al igual que ocurrió el pasado verano, el jugador bosnio está en la agendas de varios clubes. Tal y como informamos en su momento en ESTADIO Deportivo, el jugador despierta dentro de nuestras fronteras con el Alavés como protagonista al que hay que sumarle uno reciente, el del Schalke 04, de Alemania tal y como informan desde el país germano y Heraldo de Aragón.

Un rendimiento irregular que no deja de despertar curiosidad

Lo cierto es que el contexto del Real Zaragoza no invita a ser el de un equipo trampolín para algunos jugadores que están destacando en el feudo aragonés. Tampoco es el caso de del mencionado jugador pero si es cierto que ha dado muestras de gran jugador y cuenta con dos cualidades fundamentales que invitan a atraer otros clubes como son su juventud y su calidad. Lo cierto es que esta temporada no está siendo lo más destacada para un jugador que solo ha logrado anotado un gol y una asistencia en los partidos que ha disputado hasta la fecha.

El Schalke 04, el último en sumarse a la lista

A pesar de estos datos, no deja de despertar interés como ya ocurrió en verano. De cara al mercado de invierno es objeto de deseo del Alavés al igual que ocurre con el club alemán, el cual ha irrumpido como opción para su fichaje. El atacante es del agrado del técnico del equipo alemán, Miron Muslić. Actualmente el Schalke milita en la segunda división de Alemania y busca el retorno a la Bundesliga ya que es un clásico de la élite alemana al igual que ocurre con el conjunto maño. Actualmente es segundo en su liga y se encuentra en puestos de ascenso directo.

Los rivales del Alavés en el fichaje de Bazdar

En este medio de comunicación también nos hicimos eco de que un rival del Zaragoza como es el Almería también seguía los pasos de un jugador que también cuenta para su selección. Lo cierto es que el equipo maño no está dispuesto a deshacerse de un diamante en bruto tan fácilmente aunque teniendo en cuenta el contexto de inestabilidad que se ha adueñado del club aragonés, es complicado predecir lo que va a ocurrir. Lo cierto es que la economía del equipo banquillo es delicada y se intuye que no diría que no a una buena oferta

El otro rival conocido es el mencionado equipo alemán aunque el Alavés parecer ser el que va más en serio por el jugador. El equipo reforzó su delantera, tras la venta de Joaquín Panichelli, con los fichajes de Lucas Boyé y Mariano aunque es uno los equipos menos goleadores de la categoría.