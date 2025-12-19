Jornada 19 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 19 de LaLiga Hypermotion dará comienzo este viernes a partir de las 20:30 y terminará el domingo en un día en el que habrá hasta seis encuentros

La Segunda división llega a su última jornada de 2025 y lo hace, como es habitual, con 11 jornadas en las que la emoción no faltará y los equipos tratarán de irse al parón navideño con la mejor sensación posible para que los turrones y los diferentes ágapes no se amarguen en estas fechas. La jornada 19 de LaLiga Hypermotion arrancará el viernes 19 a partir de las 20:30 con el duelo entre Eibar y Real Valladolid. Los pucelanos, sin Almada y con Sisi González como interino, tratarán de darle la segunda derrota consecutiva después de la de Copa, a los armeros.

Horario y dónde ver la jornada 19 de LaLiga Hypermotion

El sábado habrá ración de hasta cuatro partidos en LaLiga Hypermotion. El fútbol de plata empezará a partir de las 14:00 horas entre Andorra y Deportivo de La Coruña en Encamp. Los gallegos llegan exultantes tras eliminar a todo un Primera como el Mallorca. A las 16:15, Huesca y Racing de Santander se enfrentarán en El Alcoraz con el cansancio propio de haber jugado Copa entre semana. A las 18:30 el Leganés recibirá en Butarque al Sporting de Gijón que con Borja Jiménez está viviendo su mejor momento del curso. Cerrará la jornada del sábado Las Palmas y Cultural Leonesa a partir de las 21:00 horas en Gran Canaria. Los de Luis García quieren seguir enganchados a la zona de arriba.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo habrá una auténtica jornada festiva en LaLiga Hypermotion ya que el calendario ha querido que haya hasta seis encuentros durante la víspera del sorteo de Lotería de Navidad. Málaga y Almería jugarán a las 14:00 horas un interesante derbi andaluz en La Rosaleda en el que se medirán las ganas de Funes ante la experiencia de Rubi.

A las 16:15 habrá ración doble con el Mirandés ante el Córdoba en Anduva y la Real Sociedad B recibiendo al Ceuta en Anoeta. A las 18:30 nueva sesión doble de partidos con el Burgos midiendo a un renovado Real Zaragoza en El Plantío y con el Granada recibiendo al Albacete en el Nuevo Los Cármenes.

A las 21:00 se cerrará la jornada 19 de LaLiga Hypermotion en el Nuevo Mirandilla. Los de Gaizka Garitano recibirán al equipo de moda de las últimas jornadas, el Castellón de Pablo Hernández que buscará su sexta victoria consecutiva. Todos los encuentros podrán seguirse en tv a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes de la jornada al igual que los resúmenes de la jornada de sábado y domingo.