Sergio Arribas gana el pichichi en LaLiga Hypermotion y apunta al mercado junto a Andrés Martín y Chupe

El delantero del UD Almería cierra la temporada regular de Segunda división con 25 goles, por delante de los atacantes de Racing de Santander y Málaga CF, mejorando sus carteles de cara al mercado estival

La Segunda división ha cerrado su fase regular con una pelea goleadora de máximo nivel y con tres nombres por encima del resto: Sergio Arribas, Andrés Martín y Chupe. El jugador de la UD Almería termina como pichichi de la categoría con 25 goles, apenas uno más que sus dos grandes perseguidores.

El rendimiento de los tres no solo explica buena parte del éxito competitivo de sus equipos. También abre un escenario evidente de mercado. Cuando un futbolista firma más de veinte tantos en una categoría tan exigente como LaLiga Hypermotion, los clubes de Primera y Europa empiezan a mirar con mucha atención.

Sergio Arribas, 25 goles y un pichichi que dispara su valor

Sergio Arribas ha sido el máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 25 tantos. El atacante del Almería cierra la temporada regular como el gran nombre ofensivo del campeonato y confirma una evolución que ya venía apuntando desde hace tiempo.

Su caso es especialmente interesante por perfil y contexto. Arribas no es un delantero centro puro, sino un futbolista con capacidad para moverse entre líneas, aparecer como segundo punto, finalizar jugadas y generar ventajas cerca del área.

El Almería todavía tiene por delante el ‘playoff’ de ascenso a Primera, donde se medirá al Castellón, pero su futuro ya empieza a estar en el foco. Si el conjunto andaluz sube, retener a Arribas será una prioridad absoluta. Si no lo consigue, será difícil que no aparezcan ofertas importantes.

Andrés Martín, 24 goles y una temporada de impacto en el Racing

A solo un gol del pichichi terminó Andrés Martín, una de las grandes figuras del Racing de Santander. Sus 24 goles han sido decisivos para explicar el ascenso directo del equipo cántabro y su título de liga en Segunda.

El atacante ha firmado una temporada de madurez. No solo ha producido en cifras, sino que ha tenido peso en momentos importantes, con capacidad para abrir partidos y asumir responsabilidad ofensiva.

Su situación es distinta a la de otros jugadores de la categoría porque el Racing ya está en Primera. Eso puede facilitar su continuidad, pero también aumenta su escaparate. Jugar en LaLiga con el club que lo ha potenciado puede ser un paso natural, aunque su rendimiento no pasará desapercibido para equipos que busquen gol, movilidad y experiencia competitiva.

Chupe, 24 goles y una irrupción que cambia el mercado del Málaga

El tercer gran protagonista es Carlos Ruiz Rubio 'Chupe', delantero del Málaga, que también ha terminado con 24 goles. Su temporada ha sido una de las grandes noticias de la categoría y ha colocado su nombre en el radar de muchos clubes.

El Málaga jugará el ‘playoff’ de ascenso ante Las Palmas, y buena parte de sus opciones pasan por la inspiración de su goleador. Chupe ha sido determinante en el área, con una capacidad de remate que le ha permitido s su equipo finalizar cuarto.

Su caso tiene todos los ingredientes de una operación de verano: 21 años, números de delantero importante, impacto en un club con gran masa social y margen para dar el salto. Su perfil encajaría con la Premier League, donde la Bundesliga o la propia Primera división podrían lanzarse.

Arribas, Andrés Martín y Chupe preparan un verano caliente

El pichichi se lo lleva Sergio Arribas con 25 goles, pero la historia no acaba ahí. Andrés Martín y Chupe han terminado a solo un tanto, y los tres nombres apuntan a ser protagonistas del mercado estival.

Los clubes de Primera buscan gol, desequilibrio y jugadores con confianza. La Segunda acaba de ofrecer tres candidatos claros. Ahora queda saber quién los podrá retener, quién se verá obligado a vender y qué equipos intentarán pescar entre los máximos goleadores de la categoría.

Por el momento, Arribas, Andrés Martín y Chupe ya han hecho lo más difícil: marcar diferencias durante toda una temporada.