En España se acabó madrugar por el Mundial: gracias Luis de la Fuente

La selección española certificó su pase a dieciseisavos de final del Mundial el pasado sábado 27 de madrugada tras vencer a Uruguay. Como primera del grupo I, la Roja evita a los españoles partidos a horas intempestivas ya que a excepción de una hipotética final, todos se disputarán a las 21:00 horas (hora peninsular española)

En España sabíamos perfectamente que desde que se conoció que el Mundial 2026 se disputaría en Estados Unidos, México y Canadá a los aficionados al fútbol nos tocaría trasnochar y también madrugar para ver partidos sumamente atractivos para el espectador. La diferencia horaria con Estados Unidos, México y Canadá, además de un Mundial que por primera vez contaba con 48 selecciones, hacía imposible ver todos los encuentros de la fase de grupos sin sacrificar horas de sueño o sufrir 'jet lag' sin salir de casa.

Luis de la Fuente le hace un favor a España para no tener que madrugar

La selección española, por suerte, solo ha disputado un partido de los tres de la fase de grupo a una hora poco "normal" para ver fútbol. En el decepcionante debut de España en el Mundial ante Cabo Verde, los de Luis de la Fuente jugaron a las 18:00 horas (hora peninsular española). Lo único que no acompañó fue el resultado con un empate que supo a decepción.

El segundo partido de la fase de grupos ante Arabia Saudí, España volvió a repetir horario y por suerte, no resultado. Fue en la última jornada cuando los organizadores del Mundial pusieron a prueba al público de España colocando el choque ante Uruguay a las 2 de la madrugada (hora peninsular española).

Con el triunfo de la selección española ante Uruguay, los pupilos de Luis de la Fuente, además de certificar el pase a dieciseisavos de final como primeros, hicieron que en toda la España futbolera se respirara y si la Roja sigue avanzando, se duerma cuando hay que hacerlo y se vea fútbol a horas 'normales'.

Dicen que al que madruga 'Dios le ayuda' pero hasta cierto punto porque por mucho que a los aficionados al fútbol les guste seguir España, estar a las dos, tres o incluso cinco de la mañana viendo un partido trastoca el sueño del más preciado y le hace ir un poco sonámbulo el resto del día si no tiene la posibilidad de descansar. La falta de sueño afecta al rendimiento de una persona y eso, aunque lo digan numerosos estudios científicos, este que les escribe lo vivió ayer sábado al estar todo el día sumamente cansado por ser uno de los valientes que vio en directo la batalla de España ante Uruguay en Guadalajara.

El Mundial ataca al sueño de los aficionados al fútbol en España

España jugará el próximo 2 de julio a las 21:00 horas pero si los de Luis de la Fuente siguiesen avanzando en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, ese horario se mantendría en octavos, cuartos y semifinales. En el hipotético caso de que España se meta en la final del próximo 19 de julio, a los aficionados al cuadro de Luis de la Fuente les tocaría sufrir con el partido a partir también de las 21:00 horas. La final de consolación se disputará el 18 de julio a las 23:00 horas.

Tenemos que estar agradecido los aficionados de España en el Mundial a que la Roja pasase como primero de grupo ya que hay encuentros en dieciseisavos de final que se juegan a las 12 de la media noche, a la una, dos, tres, tres y media e incluso cinco de la mañana. Por lo tanto, después del encuentro del pasado 27 de junio a las dos de la mañana, en España se acabó madrugar para ver a la selección española por lo que desde este humilde altavoz solo me queda decir: Gracias chicos, gracias Luis de la Fuente.