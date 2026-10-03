De la Fuente baja de la nube a España: "Si no das tu mejor versión, cualquiera te puede hacer daño"

El seleccionador nacional admitió que la 'Roja' bajó su nivel tras el descanso y tuvo que sufrir ante República Checa para sumar su tercera victoria en la Nations League, mirando ya al duelo ante Croacia "que puede ser decisivo"

Como no podía ser de otro modo, Luis de la Fuente mostraba su satisfacción por la nueva victoria de España, la tercera en tres jornadas de la Nations League, esta vez ante una República Checa que estuvo a punto de dar el susto en una discreta segunda mitad de la campeona del mundo. Por ello, el técnico riojano admitía que hay que dar siempre el máximo para no verse sorprendidos.

"El partido pone en evidencia lo que hablamos otras veces. Con el nivel futbolísticos de las selecciones a las que nos enfrentamos, o das tu mejor versión, o tienes tu mejor día, o cualquier rival te puede hacer daño porque tiene calidad", aseguró en Teledeporte.

De este modo, el seleccionador nacional no escondió que el nivel de la 'Roja' bajó tras el descanso, pero resaltó al mismo tiempo el valor de los tres puntos. "Nos ha faltado un poco de fluidez, los cambios al final también rompen un poco el partido. La actitud de los jugadores siempre es encomiable, fantástica, pero nos ha faltado esa brillantez que hemos desplegado durante todo el primer tiempo. El segundo ha sido un poco desequilibrado en esa faceta, pero estamos muy contentos. Otra victoria más, los números son impresionantes y seguimos primeros en el grupo de cara al importante partido ante Croacia que puede ser decisivo", añadió en referencia a la visita del próximo martes al combinado balcánico, que este sábado cayó 0-7 ante Inglaterra.

Ya van 38 debutantes con De la Fuente: la felicidad de Roberto y Fresneda

De la Fuente dio la oportunidad en el Carlos Tartiere al lateral Iván Fresneda, de 22 años, y al delantero Roberto Fernández, de 24, que se sumaron a la lista de debutantes con la selección española absoluta con el técnico riojano al mando, que va ya por los 39 jugadores. El primero fue Joselu Mato, el 25 de marzo de 2023, en un España-Noruega (3-0) en La Rosaleda de Málaga.

"Es mi debut. Obviamente soy delantero y quiero meter, pero estoy feliz. Ha sido mucho sacrificio. Tengo que estar fijando los centrales, esperar el momento en los centros... No pude meter, pero ayudé llevándome a defensas rivales para que marcaran otros compañeros", aseguró sobre su estreno Roberto, que recibió una durísima entrada en la acción que dio origen al definitivo 3-1. "Estoy reventado... me he llevado palos por todos lados. Hemos acabado bien, jugando todo el partido y de lujo", sentenció en RTVE.

Del mismo modo, Fresneda también mostró su felicidad tras un choque que disputó completo. "Se dio todo muy rápido. De un día para otro. Tenía que estar con la sub 21, pero acabé aquí. Una alegría. Aprendiendo y disfrutando mucho. Muy, muy feliz. Ha sido un partido duro. Tienen un gran entrenador y cuerpo técnico que conocemos muy bien en España. Lo importante era ganar y lo conseguimos. Parece que estoy siguiendo a Pedro Porro. Aprendo mucho de él. Que vayan a la cantera del Valladolid, que es muy buena", aseguró sobre su paralelismo con el jugador del Tottenham, que no pudo ser citado en este parón por una lesión.