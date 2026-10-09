Nicolás Tagliafico reconoce el baño de España en la final del Mundial: "Nos pasó por encima, jugaron muchísimo mejor"

El internacional argentino Nicolás Tagliafico ha reconocido abiertamente la superioridad de España al recordar la final entre ambas selecciones. El lateral no ha dudado en admitir que el combinado español fue mejor durante la final de Nueva York

Nicolás Tagliafico fue claro en el programa Clank! al analizar lo sucedido sobre el terreno de juego en la final: “España nos pasó por encima, jugaron muchísimo mejor que nosotros”. Una reflexión con la que el argentino ha reconocido los méritos del rival, sin buscar excusas para justificar el rendimiento de Argentina. Además, destacó que el nivel del equipo de Scaloni fue poco reconocido el 13 de julio en Nueva Jersey: “No fuimos la selección que conocía todo el mundo”. Sus palabras reflejan la dificultad que encontró su selección ante un equipo español que consiguió imponer su juego.

La sinceridad del defensor también pone el foco en el nivel que ha alcanzado España, capaz de competir de tú a tú contra cualquier selección. Argentina, por su parte, cuenta con una generación acostumbrada a disputar partidos de máximo nivel que, con Messi en sus últimos partidos, han dejado la piel para conseguir más logros. También valoró el logro de la selección por haber llegado a dos finales mundialistas consecutivas: “Lograr otra final es algo increíble”.

Tagliafico no se esconde ante la superioridad española

El argentino explicó las dificultades que encontró su selección para mantener el control del balón ante una España que siempre domina en eso: “El cansancio físico y mental jugó un papel importante. España siempre fue una selección de sacarte el balón y mantener la posesión, que es algo que a nosotros nos gusta. Cuando nos sacan el control del juego, somos un equipo que tiene que jugar compacto y no somos los mejores en eso”.

Tagliafico, entre otras cosas, destacó el relevo generacional de la selección argentina. “Hoy en día tenemos la chance de que chicos de 18 y 19 años debuten en la selección”. Además, también dejó caer que su retirada del combinado nacional tampoco está muy lejos: “Creo que fue el último mundial. No me da para otro”.

El lateral del Olympique de Lyon recordó acciones como la de Lionel Messi ante Unai Simón, que pudieron acercar a Argentina al empate en la Final del Mundo "pudieron haber cambiado las cosas" Sin embargo, se sinceró de nuevo con la inferioridad de la posesión que tuvo el equipo de Scaloni: "Cuando tuvimos que tener la claridad mental para jugar a un toque o salir de presiones, no lo pudimos hacer. Esas jugadas hacen que te agotes física y mentalmente".

Las palabras del defensor vuelven a situar a España en el centro del debate futbolístico y refuerzan la importancia de su rendimiento frente a rivales de primer nivel. Un reconocimiento que llega desde el propio vestuario argentino y que resume, sin demasiadas vueltas, la impresión que dejó el encuentro en uno de sus protagonistas.