Porro despeja cualquier debate: "Llorente o yo, España sale ganando"

El defensa español, autor del segundo gol frente a Austria, defiende la competencia con Marcos Llorente y destaca la fortaleza del grupo tras el pase a los octavos del Mundial

Pedro Porro fue otro de los grandes protagonistas de la victoria de España frente a Austria (3-0) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además de firmar el segundo del encuentro, el lateral extremeño analizó el momento que atraviesa la selección y dejó claro que la competencia por un puesto en el once no altera el buen ambiente que existe dentro del vestuario de Luis de la Fuente.

En las últimas semanas, el nombre de Marcos Llorente ha aparecido con fuerza como alternativa para ocupar el carril derecho de la defensa. Sin embargo, Porro quiso rebajar cualquier tipo de debate y aseguró que la rivalidad deportiva solo beneficia al equipo.

"Tenemos una confianza total entre nosotros. Juegue quien juegue, el equipo sale reforzado porque todos estamos preparados para ayudar. Lo importante no es quién empiece de titular, sino que España siga avanzando en el torneo", explicó el futbolista del Tottenham.

Competencia para hacer crecer al equipo

La pelea por un puesto en el once inicial no existe. Porro considera que disponer de varias opciones de máximo nivel es una de las principales fortalezas de la selección española.

El lateral destacó el trabajo diario de Marcos Llorente y aseguró que ambos mantienen una relación excelente desde el inicio de la concentración. Para el extremeño, contar con futbolistas capaces de rendir en distintas posiciones ofrece al seleccionador un abanico de posibilidades que puede resultar decisivo en una competición tan exigente como un Mundial.

"Entrenamos al máximo cada día para estar preparados cuando llegue la oportunidad. Todos queremos jugar, pero también entendemos que el objetivo está por encima de cualquier situación personal", señaló.

Un gol para reforzar la confianza

Además de su solidez defensiva, Porro dejó su huella en el marcador con el segundo tanto de España frente a Austria. Su aparición en el área terminó de marcar una eliminatoria que La Roja dominó desde el primer minuto y que acabó cerrando Mikel Oyarzabal.

El defensa reconoció la satisfacción que supone marcar en una cita de semejante importancia, aunque insistió en que el mérito pertenece a todo el equipo.

"Siempre es especial ayudar con un gol, pero lo realmente importante era clasificarnos. El equipo hizo un partido muy serio, supimos tener paciencia y aprovechamos nuestras oportunidades cuando llegaron."

España mira con ambición al futuro

Con el billete para los octavos ya asegurado, Pedro Porro cree que la selección debe mantener la misma línea de trabajo que le ha permitido superar con autoridad la primera eliminatoria.

El futbolista destacó la unión del vestuario y la confianza que transmite el grupo en cada partido. A su juicio, la mezcla de experiencia y juventud convierte a España en un rival muy difícil para cualquiera.

Ya se piensa en el siguiente compromiso con la convicción de que el margen de crecimiento sigue siendo amplio y con una forma de jugar difernete a la que empezaron, porque como dicen muchos... "Ahora empieza otro Mundial".