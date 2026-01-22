La CBF ratifica la continuidad de Ancelotti sin depender del Mundial 2026

La CBF y Carlo Ancelotti acordaron extender su contrato hasta el Mundial de 2030, asegurando la continuidad del proyecto de la “Canarinha”

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Carlo Ancelotti han dado un paso decisivo para consolidar el proyecto a largo plazo de la “Canarinha”. Ambas partes han alcanzado un acuerdo verbal para extender el contrato del entrenador italiano hasta la Copa del Mundo de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Tras sus vacaciones, Carletto llegará este viernes a Río de Janeiro para ultimar los detalles burocráticos y firmar el nuevo contrato en febrero.

Confianza plena más allá del Mundial 2026

A diferencia de procesos anteriores, la CBF ha querido enviar un mensaje de total confianza en el técnico. La renovación no estará condicionada a los resultados de la Copa del Mundo de 2026, y la directiva considera que Ancelotti ha logrado restaurar la competitividad y el orden dentro del equipo. Los términos financieros se mantendrán alineados con los actuales, reflejando un compromiso mutuo de estabilidad.

Un técnico internacional al mando de Brasil

Después de su exitosa trayectoria en clubes como Real Madrid, Serie A, Ligue 1 y Premier League, Ancelotti asumió por primera vez la dirección de una selección nacional, algo poco habitual en la historia de Brasil. Bajo su mando, la 'Seleção' ya aseguró la clasificación para el Mundial 2026, mostrando solidez durante las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, el objetivo es recuperar un título mundial tras 24 años de espera.

Proyecto a largo plazo con la CBF

La CBF ha quedado convencida por el trabajo de Ancelotti en menos de un año. Tanto la directiva como el técnico coinciden en construir un proyecto de larga duración, que abarque la Copa América 2024, el Mundial 2026 y el Mundial 2030. Según medios como Globo Esporte, el acuerdo podría formalizarse en febrero, consolidando al italiano como líder de la selección durante cuatro años más.

Amistosos de preparación y el camino al Mundial

Con la renovación asegurada, Ancelotti podrá centrarse en los desafíos previos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Brasil tiene programados dos amistosos de alto nivel en marzo: ante Francia el 26 de marzo en Boston y frente a Croacia el 31 de marzo en Orlando. Estas pruebas servirán para afinar la estrategia y consolidar el grupo.

Misión clara: la sexta estrella

En el Mundial, la 'Seleção' lidera el Grupo C, debutando contra Marruecos el 11 de junio, seguido de Haití y Escocia. El gran objetivo es claro: llegar al Mundial de 2030 con la sexta estrella ya bordada en el pecho, símbolo del éxito continuado bajo la dirección de Carlo Ancelotti.