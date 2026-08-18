Patrick Vieira firma con Senegal para reconstruir a los Leones de la Teranga

El campeón del mundo con Francia sustituye a Pape Thiaw después del fracaso en el Mundial 2026 y debutará en la clasificación para la Copa de África 2027

Patrick Vieira ha sido nombrado nuevo seleccionador de Senegal con efecto inmediato. El técnico de 50 años afrontará en el país donde nació su primera experiencia al frente de una selección nacional, aunque todavía no se ha comunicado la duración de su contrato.

Su llegada abre una etapa marcada por la decepcionante eliminación en el Mundial 2026 y por la necesidad de renovar un equipo construido alrededor de figuras como Sadio Mané y Kalidou Koulibaly. El primer examen llegará en septiembre, con el comienzo de la fase de clasificación para la Copa de África 2027.

Senegal entrega a Vieira su primera selección tras el derrumbe ante Bélgica

La Federación Senegalesa de Fútbol confirmó el nombramiento después de destituir a Pape Thiaw, cuyo proyecto quedó sentenciado por el recorrido de Senegal en el último Mundial. Vieira asume el cargo de manera inmediata y tendrá poco más de un mes para preparar su estreno competitivo.

Los Leones de la Teranga comenzaron el torneo perdiendo contra Francia y Noruega. El contundente 5-0 ante Irak les permitió avanzar a la siguiente ronda, pero la reacción quedó enterrada por una eliminación especialmente dolorosa frente a Bélgica. Senegal dominaba por 2-0 y tenía la clasificación encarrilada antes de desplomarse en el tramo final y caer por 3-2 durante la prórroga.

Aquella derrota aceleró la salida de Thiaw, que dejó el banquillo después de 25 encuentros, con un balance de 15 victorias, seis empates y cuatro derrotas. Su etapa también quedó marcada por la polémica final de la Copa de África ante Marruecos, cuyo desenlace continúa sometido a una batalla jurídica tras el abandono momentáneo del terreno de juego por parte de los futbolistas senegaleses.

Patrick Vieira regresa a Dakar después de construir su leyenda con Francia y Arsenal

La contratación tiene un componente emocional evidente. Vieira nació en Dakar el 23 de junio de 1976, aunque se trasladó a Francia cuando tenía ocho años. Medio siglo después regresa para dirigir al combinado del país de sus orígenes, al que nunca representó como futbolista.

Su carrera internacional quedó ligada a la selección francesa. Disputó 107 partidos con los ‘bleus’, conquistó el Mundial de 1998 y levantó la Eurocopa en el año 2000. También formó parte de la generación que alcanzó la final mundialista de 2006, perdida contra Italia en la tanda de penaltis.

En el Arsenal alcanzó su mayor dimensión. Fue el capitán de los ‘Invencibles’ que ganaron la Premier League 2003/04 sin perder un solo encuentro y levantó tres campeonatos ingleses. Su carácter competitivo, su liderazgo y su capacidad para dominar el centro del campo le convirtieron en uno de los grandes referentes del fútbol europeo de su generación.

Vieira deberá trasladar ahora ese peso simbólico a un vestuario que necesita recuperar la confianza. Senegal sigue contando con veteranos de enorme jerarquía, pero también dispone de una generación más joven encabezada por futbolistas como Pape Matar Sarr, Lamine Camara o Nicolas Jackson. Encontrar el equilibrio entre ambos bloques será una de sus primeras decisiones.

Crystal Palace, Estrasburgo y Genoa forman el currículum de Vieira

Su prestigio como jugador supera, por ahora, sus resultados como entrenador. Vieira comenzó su trayectoria en los banquillos en el New York City antes de regresar a Europa para dirigir al Niza. Posteriormente pasó por Crystal Palace, Estrasburgo y Genoa, donde concluyó su última experiencia en noviembre de 2025.

En Inglaterra llevó al Crystal Palace hasta las semifinales de la FA Cup y consiguió una meritoria duodécima posición en la Premier. Sin embargo, sus posteriores etapas no terminaron de proporcionarle la estabilidad necesaria para consolidarse entre los entrenadores más cotizados del continente.

Senegal representa una oportunidad distinta. El calendario de selecciones le ofrecerá más tiempo para trabajar entre concentraciones, pero también reducirá su margen de error. El equipo llega de una eliminación traumática y cualquier tropiezo durante la clasificación continental aumentaría la presión sobre un nombramiento de enorme repercusión.

Mozambique, Sudán y Etiopía medirán el nuevo proyecto de Senegal

El primer gran objetivo será conseguir una plaza para la Copa de África 2027, que se disputará en Kenia, Uganda y Tanzania. Senegal quedó encuadrada en el Grupo J junto a Mozambique, Sudán y Etiopía, con dos billetes directos en juego. Las dos primeras jornadas se celebrarán entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

Vieira deberá ofrecer su primera convocatoria sin apenas rodaje y decidir cuánto mantiene de la estructura utilizada por Thiaw. También tendrá que recuperar la solidez defensiva de una selección que, durante años, construyó buena parte de sus éxitos a partir de su fortaleza física y su seguridad sin balón.

El regreso a Dakar cierra un círculo personal para Patrick Vieira, pero su pasado no le garantizará resultados. Senegal no le ha contratado únicamente por su nombre ni por la historia que representa. Le entrega un vestuario herido, una clasificación inmediata y la obligación de demostrar que su autoridad como leyenda también puede sostenerse desde el banquillo.