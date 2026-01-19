Así queda la clasificación de la Serie A tras los triunfos de Roma y Milan en la jornada 21 de la Liga en Italia

La jornada 21 de la Serie A disputó este domingo un total de cuatro partidos. Se midieron Parma y Genoa, Bolonia y Fiorentina, Torino y Roma, Milan y Lecce

La jornada 21 de la Serie A vivió este domingo una interesante jornada en la que saltaron al césped algunos de los equipos más importantes del país transalpino. Así, jugaron este domingo en la jornada 21 de la Serie A de Italia, Parma y Genoa, Bolonia y Fiorentina, Torino y Roma, Milan y Lecce.

Parma 0-0 Genoa

El Fiorentina, que el sábado perdió a su presidente Rocco Commisso, le dedicó este domingo una victoria clave, la tercera de la campaña, ante el Bolonia (1-2) para acercarse a la zona de salvación en una temporada negra para el combinado 'viola'.

Bolonia 1-2 Fiorentina

El Fiorentina, que el sábado perdió a su presidente Rocco Commisso, le dedicó este domingo una victoria clave, la tercera de la campaña, ante el Bolonia (1-2) para acercarse a la zona de salvación en una temporada negra para el combinado 'viola'. Tan solo un día después de conocer el fallecimiento de su máximo representante, la Fiore decidió saltar al campo para homenajear la memoria de Rocco Commiso, fallecido a los 76 "después de un largo período de tratamiento", tal y como desveló el club.

Torino 0-2 Roma

El neerlandés Donyell Malen, que llegó al Roma hace apenas dos días al Roma procedente del Aston Villa, se estrenó a lo grande este domingo con la 'Loba', titular y goleador en la victoria ante el Torino que alza a su nuevo equipo a puestos de Liga de Campeones. Fichó este viernes por el Roma y ya este domingo fue titular en Serie A. Esa era la gran urgencia de Gian Piero Gasperini esta temporada. Necesitaba un delantero urgentemente, poco convencido de las prestaciones del irlandés Evan Ferguson y el ucraniano Artem Dovbyk.

Milan 1-0 Lecce

En un partido complicado, en el que las opciones de victoria fueron reduciéndose con el paso de los minutos, el Milan encontró el triunfo ante el Lecce (1-0) en la cabeza del alemán Niclas Fullkrug, recién llegado al seno 'rossonero' y ya perfectamente adaptado a lo que necesita el combinado de Massimiliano Allegri para pelear por el 'Scudetto'.

Clasificación actualizada de la Serie A