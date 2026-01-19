Contratiempo para Mario Hermoso, jugador de la Roma: lesión de segundo grado en el músculo iliopsoas

El central español de la Roma, Mario Hermoso, tuvo que abandonar el partido ante el Torino rebasados los 20 minutos por problemas musculares y ya se conoce cuánto tiempo estará de baja

La Roma de Gian Piero Gasperini sumó este fin de semana su tercera victoria consecutiva en la Serie A para aferrarse a la cuarta plaza de la clasificación con 42 puntos, tan solo por detrás de Nápoles, AC Milan e Inter. Los capitalinos ganaron en el Olímpico de Turín al Torino por 0-2 con goles de Donyell Malen (que debutaba) y Paulo Dybala. Aunque la nota negativa la protagonizó el defensa español Mario Hermoso. Tuvo que abandonar la contienda en el minuto 21 por una lesión muscular de la que hoy se conocen más detalles.

Confirmada la lesión de Mario Hermoso: 20 días de baja

El ex del Atlético de Madrid tuvo que dejar su sitio en el campo a Daniele Ghilardi. Este mismo lunes tras someterse a las pruebas médicas pertinentes se ha sabido que Mario Hermoso padece una lesión de segundo grado en el músculo iliopsoas. Sin embargo, no se trata de una dolencia grave y su periodo de ausencia será de unos 20 días aproximadamente.

Los exámenes realizados al madrileño descartan problemas en los tendones, por lo que no es una dolencia que vaya a pasar a mayores.

La temporada de Mario Hermoso, en números

Hasta la fecha, Mario Hermoso está consolidado como una de las piezas claves de Gian Piero Gasperini. Hasta tal punto de acumular 22 partidos entre Seria A, Europa League y Copa Italia (1595 minutos en total). Suma dos goles. Es titular indiscutible en el eje romano junto con Gianluca Mancini y Evan Ndicka.

Un año de reivindicación para Mario Hermoso

Tras llegar a la Roma con la carta de libertad en el verano de 2024 después de no renovar con el Atlético, Mario Hermoso no vivió un temporada fácil en su estreno en el Olímpico. Los problemas deportivos de 'La Loba' obligaron al club a cambiar de entrenador dos veces durante el curso: comenzó la campaña Daniele De Rossi, luego pasó de manera fugar Ivan Juric y posteriormente asumiría el cargo Claudio Ranieri.

Hermoso, con pocos minutos en el primer tramo de la temporada, tuvo que salir cedido en el mercado invernal y puso rumbo al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. En cambio, una inoportuna lesión solo le permitió participar en siete encuentros en Alemania.

Mario Hermoso convenció a Gasperini en pretemporada y ahora es uno de los líderes del equipo romano, que aspira a volver a la Champions ya sea vía liga o ganando la Europa League, donde es uno de los favoritos.