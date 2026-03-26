El Nápoles estudia sanciones tras la decisión polémica de Lukaku

Romelu Lukaku se aparta de la selección de Bélgica para centrarse en su recuperación física de cara al Mundial 2026, generando tensión con el Nápoles

Lukaku, envuelto en la polémica con su club y su selecciónImago

El delantero Romelu Lukaku ha decidido no incorporarse a la concentración de la Selección de Bélgica durante la última fecha FIFA, priorizando su recuperación física en un momento clave de la temporada. El atacante del Nápoles considera que necesita centrarse en su estado físico para llegar en mejores condiciones a los próximos retos.

Una decisión pensada en su estado físico

Lejos de tratarse de una ausencia improvisada, la decisión del jugador responde a un análisis conjunto con su entorno. Tras varias semanas marcadas por molestias musculares, Lukaku optó por evitar desplazamientos largos y compromisos exigentes como los amistosos ante Estados Unidos y México.

El objetivo es claro: recuperar su mejor versión y ganar continuidad competitiva. Desde el entorno de la selección se ha transmitido que no existe una lesión grave, pero sí la necesidad de bajar la carga de trabajo para evitar recaídas.

Tensiones con el Nápoles

La situación ha generado cierto malestar en el Nápoles. El club esperaba que el futbolista regresara a los entrenamientos en sus instalaciones, pero Lukaku decidió permanecer en Bélgica sin autorización expresa de la entidad.

Este movimiento unilateral ha provocado incomodidad en la directiva, que incluso estudia posibles medidas disciplinarias. La ausencia del jugador en las últimas sesiones en Castel Volturno ha encendido las alarmas en el equipo italiano.

Recuperación lejos de Italia

El atacante ha optado por seguir su proceso de recuperación en su país, acompañado de su entorno más cercano. Allí trabaja en un plan específico para superar definitivamente los problemas físicos que han condicionado su rendimiento durante la campaña.

Esta temporada ha estado marcada por la irregularidad, con escasa participación y pocos minutos sobre el terreno de juego. Las lesiones han limitado su impacto, reduciendo significativamente su protagonismo en el Napoli.

Un golpe para Bélgica

La baja de Lukaku supone un contratiempo importante para el seleccionador Rudi Garcia. El delantero es el máximo goleador histórico del combinado nacional y una pieza clave en el esquema ofensivo.

Su ausencia obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en ataque, en una convocatoria ya condicionada por otras bajas relevantes. La falta de su liderazgo y capacidad goleadora se notará especialmente en partidos de exigencia internacional.

Mirada puesta en el Mundial 2026

Más allá de los amistosos, tanto el jugador como la selección tienen un objetivo mayor: el Mundial 2026. La prioridad es que Lukaku llegue en plenas condiciones físicas a la gran cita.

Bélgica quiere construir un equipo competitivo a largo plazo, y recuperar a su principal referencia ofensiva será fundamental para sus aspiraciones. Por ello, este parón internacional se ha interpretado como una oportunidad para cuidar su estado físico y asegurar su disponibilidad futura.

Un futuro incierto a corto plazo

Mientras tanto, su situación en el Nápoles queda en el aire. Las decisiones recientes han generado dudas sobre su rol dentro del equipo y podrían influir en su futuro inmediato.

Lo que parece claro es que Lukaku ha optado por priorizar su salud y rendimiento, aunque eso implique asumir riesgos en su relación con el club. Una apuesta personal que podría marcar el rumbo de su temporada y su papel en los próximos grandes desafíos.