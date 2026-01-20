El neerlandés Malen tiene el debut soñado mostrando su clase y conecta a la perfección con Dybala

Donyell Malen debutó con gol en la Roma y se convirtió en la gran figura del triunfo ante Torino

El delantero neerlandés Donyell Malen, recién incorporado al AS Roma desde el Aston Villa, tuvo un estreno espectacular este domingo en la Serie A, marcando su primer gol y liderando a su equipo hacia la victoria ante el Torino. Con este resultado, la Roma asciende a puestos de Champions League, mostrando el impacto inmediato del nuevo refuerzo.

Debut fulgurante y primer gol

Apenas 48 horas después de oficializarse su fichaje, Malen fue titular y no tardó en demostrar su instinto goleador. A los 23 minutos anotó su primer gol, aunque fue anulado por fuera de juego, y tres minutos más tarde, en una combinación con Paulo Dybala, convirtió su estreno en victoria. El neerlandés recibió el pase dentro del área y definió con precisión, dejando claro que su presencia aportará efectividad y jerarquía ofensiva al equipo.

Sociedad ofensiva con Dybala

La conexión entre Dybala y Malen fue inmediata y eficaz. El argentino sirvió el primer gol de Malen y, más tarde, encontró la portería él mismo tras un pase del neerlandés a los 72 minutos, consolidando el triunfo 2-0 de la Roma. La dupla mostró química, movimientos constantes y capacidad de generar ocasiones, lo que confirma que Gasperini acertó al traer un refuerzo ofensivo de estas características.

Impacto en la Serie A y adaptabilidad

Malen no solo marcó, sino que también impulsó el juego de equipo, desbordando a la defensa del Torino con sus desmarques y velocidad. Su llegada supone un revulsivo ofensivo para la Roma, que buscaba un delantero capaz de alternar entre referencia en el área y movilidad por las bandas. La adaptación ha sido instantánea, y su debut demuestra que puede ser un factor decisivo en la lucha por los puestos de Champions.

Gestión de minutos y debut de otros fichajes

Con el partido prácticamente decidido, Gasperini dio minutos al recién llegado Robinio Vaz, quien también mostró buenas sensaciones en su primer contacto con la Serie A. Por su parte, Dybala continuó brillando como gestor y goleador, destacando su importancia dentro de la estrategia ofensiva del equipo romano.

Un impulso para la segunda vuelta

El estreno goleador de Malen supone un aire fresco para el delantero, que llega tras un año complicado en la Premier League. Su cesión incluye una opción de compra cercana a los 25 millones de euros, y su rendimiento promete relanzar su carrera. Con la Roma peleando por puestos europeos, la combinación Malen-Dybala se perfila como una arma ofensiva clave para la segunda mitad de la temporada, aportando goles, movilidad y dinamismo.

La Roma cerró el partido con control y concentración, gestionando la presión del Torino y asegurando los tres puntos. La sensación final es que Malen no solo cumplió con las expectativas, sino que también generó ilusión entre los aficionados, consolidándose como un refuerzo decisivo y una pieza central en la ofensiva de Gasperini.