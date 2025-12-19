Santiago Giménez pasa por el quirófano y la llegada de Fullkrug está al caer

Santiago Giménez fue operado con éxito del tobillo derecho y ya inicia una recuperación clave que marcará su regreso con el Milan y su camino hacia el Mundial 2026

El delantero mexicano Santiago Giménez atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera reciente tras ser operado del tobillo derecho, una intervención que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El futbolista del AC Milan inicia ahora un proceso de recuperación clave, no solo para su club, sino también pensando en su presencia con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La cirugía se realizó el 18 de diciembre en Ámsterdam, ciudad a la que el atacante viajó acompañado por el cuerpo médico del conjunto rossonero. La intervención fue exitosa y se llevó a cabo mediante una artroscopia, con el objetivo de limpiar la articulación afectada y poner fin a unas molestias que arrastraba desde hace meses.

Una lesión persistente desde octubre

El problema físico de “Chaquito” Giménez no es reciente. Desde finales de octubre, el delantero no ha podido competir con normalidad debido a un dolor recurrente en el tobillo derecho. La lesión se produjo durante un partido de Serie A ante el Atalanta, y desde entonces el jugador se sometió a tratamientos conservadores que no lograron aliviar completamente las molestias.

Tras más de un mes sin evolución favorable y después de perderse varios compromisos oficiales, el cuerpo técnico del Milan decidió que la mejor opción era recurrir a la cirugía para evitar riesgos mayores a largo plazo.

Detalles de la operación y primeras etapas de recuperación

El AC Milan confirmó oficialmente que la operación fue supervisada por el especialista Gino Kerkhoffs, en coordinación con los servicios médicos del club. Según la información difundida, la intervención no afectó ligamentos ni cartílagos, lo que resulta una noticia positiva de cara a su rehabilitación.

Durante aproximadamente una semana, Giménez permanecerá en los Países Bajos, donde completará la primera fase del postoperatorio. Posteriormente, regresará a Italia para continuar su recuperación en las instalaciones del Milan, bajo estricta supervisión médica.

Plazos estimados y objetivo: volver sin recaídas

El tiempo de baja estimado oscila entre seis y ocho semanas, lo que equivale a cerca de dos meses de inactividad. Si la evolución es favorable, el delantero podría volver a entrenar a finales de febrero, con la posibilidad de reaparecer en competición entre finales de ese mes y comienzos de marzo.

La prioridad del club es clara: evitar una reincorporación apresurada y garantizar que el jugador regrese en plenas condiciones físicas, minimizando cualquier riesgo de recaída.

Impacto en el Milan y alternativas ofensivas

La ausencia de Santiago Giménez supone un reto importante para el AC Milan, que pierde a una de sus principales referencias ofensivas en un tramo decisivo de la temporada. Desde el 28 de octubre, el mexicano se ha perdido ocho partidos, entre Serie A, Copa Italia y Supercopa.

Ante este escenario, el equipo cuenta con opciones como Rafael Leão, Christian Pulisic y Christopher Nkunku, además de no descartar refuerzos en el mercado de invierno, donde ha surgido el nombre de Niclas Füllkrug como posible incorporación.

Tranquilidad en la Selección Mexicana y mirada al Mundial 2026

Pese a la preocupación inicial, todo indica que Giménez no corre peligro de perderse el Mundial 2026. Si cumple los plazos previstos, podría estar disponible para la Fecha FIFA de marzo, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica, siempre que el seleccionador Javier Aguirre lo considere apto.

El propio jugador envió un mensaje optimista tras la operación a través de sus redes sociales, dejando claro su compromiso: “Vamos con todo”, una frase que resume su mentalidad de cara al desafío que tiene por delante.