Ambiente hostil contra el Sevilla: LaLiga denuncia seis cánticos ofensivos en Cornellá

El Sevilla cayó de forma dolorosa el pasado lunes en el partido contra el Espanyol tras haber merecido mejor premio por acumulación ocasiones y sufrió un ambiente muy hostil en el RCDE Stadium que ha quedado constatado en el informe realizado por el enviado de LaLiga a Cornellá.

En este sentido, el informador de la patronal en el feudo blanquiazul recogió en su informe hasta seis cánticos ofensivos en contra del equipo nervionense procedentes de la grada y LaLiga ha trasladado la denuncia al Comité de Competición y a Antiviolencia para que los estudien y tomen las medidas necesarias.

Los cánticos contra el Sevilla se entonaron en seis ocasiones

En este sentido, el Sevilla fue víctima de una hostilidad poco entendible en este escenario al no existir ningún tipo de rivalidad conocida entre los dos equipos y que se tradujo en la entonación de distintas proclamas con carácter insultante, que se repitieron un total de seis ocasiones.

La que más se pronunció fue 'puta Sevilla', aunque también se pudo escuchar el "písalo, písalo" de Carlos Bilardo cuando se lesionó Januzaj o un cántico que se su suele entonar en el feudo verdiblanco: "Llega la peste, llega el sevillista…”.

Este es el informe completo de LaLiga con todos los cánticos denunciados:

1. En el minuto 13 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Puta Sevilla”.

2. En el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Písalo, písalo”, cuando un jugador rival se encontraba tendido sobre el terreno de juego.

3. En el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Puta Sevilla”.

4. En el minuto 31 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Llega la peste, llega el sevillista, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta”.

5. En el minuto 67 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Puta Sevilla”.

6. En el minuto 90 + 7 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Puta Sevilla”.