El Betis se impone al Sevilla en el derbi de las audiencias televisivas

Los verdiblancos terminan la primera vuelta por encima de los nervionenses también en el índice de telespectadores, con una diferencia acorde a la situación de ambos equipos

Fornals se marcha de Sow y Ejuke durante el derbi de este curso. CORDON PRESS

La primera vuelta del campeonato liguero ha deparado hasta el momento mejores noticias para el Betis que para el Sevilla aunque los verdiblancos no se encuentren del todo satisfechos por el sexto puesto y las últimas sensaciones en la llegada al ecuador de la competición.

Así, los de Pellegrini se encuentran en puestos europeos con nueve puntos más que los nervionenses, decimocuartos después de haberse impuesto en el derbi disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, reflejo de la situación actual de los dos clubes en los últimos años.

Una realidad que se vislumbra también en el particular derbi de audiencias, que evidencia que, a día de hoy, el Betis despierta más interés que el Sevilla, quizás por el hartazgo de la afición nervionense, o porque suponga más atractivo ver a los heliopolitanos.

El Betis es cuarto en audiencia y el Sevilla, séptimo

Lo cierto es que la media de audiencias de los partidos de la primera vuelta sitúan al Betis en el cuarto escalón, mientras que el Sevilla sale del 'top five' para ocupar la séptima plaza, con una diferencia sensible de espectadores.

De ese modo, la audiencia media del Betis se eleva hasta los 743.000 espectadores, casi 100.000 más que un Sevilla con un promedio de seguimiento 645.000. Y como cabe esperar con estos guarismos, los de La Palmera también se llevan la palma en el acumulado, que recoge el total de telespectadores a lo largo de lo que va de temporada. No en vano, el Betis alcanza la cifra de 4.678.000 espectadores, por los 4.599.000 de los de Almeyda.

El Barça, líder de la clasificación

Más allá del derbi, la primera plaza en el ránking de ausencias televisivas en la primera vuelta liguera corresponde al Barcelona, con una media de 1.658.000 espectadores y un acumulado de 7.816.000, seguido muy de cerca por el Real Madrid, con 1.656.000 de media y 7.661.000. A partir de ahí, la brecha es enorme, pues ningún otro club supera el millón de promedio.

De hecho, el tercero en discordia es el Atlético de Madrid, con 965.000 de media y 5.675.000 en total; el cuarto el Betis, con los números antes referidos; el quinto el Athletic Club, con 665.000 y 4.553.000; y el sexto el Valencia, con 661.000 de media y 4.269.000 de acumulado.

Sin duda, el séptimo puesto del Sevilla en esta clasificación resulta muy significativo por una bajada registrada que cuadra con el descenso de ingresos por televisión recogidos en los presupuestos del club en los últimos ejercicios.