Días determinantes en el Sevilla para Manu Bueno, Fábio Cardoso y Joan Jordán, que lleva ventaja

Sumidos en el completo ostracismo por Almeyda, los tres disponen en el arranque de Luis García Plaza de la última oportunidad para cambiar su situación y también su futuro en Nervión

La llegada de un nuevo entrenador en plena temporada supone en cierto modo empezar de cero en plena marcha y por ende una puerta abierta a las oportunidades dentro de la plantilla tanto en cuanto el flamante técnico aterriza en el banquillo con ideas diferentes y, probablemente, con preferencias distintas al anterior en cuanto a los recursos del vestuario.

Por ello, el fichaje de García Plaza para sustituir al despedido Almeyda se erige en una ocasión de oro para futbolistas que estaban sumidos en el completo ostracismo con el míster argentino y que ahora disponen de la posibilidad de demostrar el madrileño que su ausencia de minutos se trataba de una equivocación.

Es cierto que son varios los efectivos que desempeñaban un rol secundario con Almeyda antes del despido, incluso que pasaron de titulares indiscutibles a suplentes de repente, como Batista Mendy, pero no cabe duda quelos casos más flagrantes, por no entrar nunca en los planes del Pelado, los protagonizan Manu Bueno, Joan Jordán y Fábio Cardoso.

Los futbolistas que menos han jugado con Almeyda

Los tres ocupan los puestos más bajos en la plantilla en cuanto a minutos jugados sin contar a Januzaj, lastrado por las lesiones, pues al margen de que el medio catalán tardó en estar a disposición, los problemas físicos no resultaron un obstáculo para ninguno, sencillamente Almeyda nunca confió en ellos.

Así, Joan Jordán solo suma 166 minutos y es el futbolista del plantel con menos minutos, mientras que Manu Bueno suma 248 y Fábio Cardoso, 388, si bien, curiosamente el portugués ha participado en los mismos partidos que el de Regenços (5) y en dos menos que el canterano, reflejo de que siempre ha sido su última opción para la zaga pese a llegar este verano como fichaje para reforzar la retaguardia.

Manu Bueno, como reveló este diario días atrás, estuvo a punto de irse en enero rumbo al Zaragoza por la falta de continuidad, pero sorprendentemente lo frenó Almeyda para después apenas utilizarlo.

La próxima semana, determinante

Por ende, la próxima semana, hasta la disputa del primer choque con García Plaza en el banquillo, contra el Oviedo, será determinante para estos tres futbolistas después de los primeros contactos sobre el verde de la ciudad deportiva. Es su oportunidad para tratar de convencer de que merecen una oportunidad y salir del ostracismo en la recta final del campeonato, lo que también pueden condicionar su futuro en Nervión, a día de hoy mucho más fuera que dentro en verano.

Joan Jordán parte con una clara ventaja sobre sus compañeros, pues García Plaza sabe lo que puede aportar cuando coincidieron en el primer tramo de la temporada pasada en el Alavés, hasta que fue destituido a principios de diciembre, Es cierto que cuando ganó en importancia fue Eduardo Coudet, pero tambi´n tuvo minutos con el nuevo entrenador sevillista.