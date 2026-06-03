Dura crítica desde la base a los máximos accionistas del Sevilla: "Se han unido como buitres"

La Asociación de Pequeños Accionistas han emitido un comunicado cargado de reproches a la directiva y a las grandes familias del club tras lo ocurrido con Sergio Ramos: "Solo quieren un buen trozo de la tarta"

La ruptura de las negociaciones entre los máximos accionistas y Sergio Ramos para la compra del Sevilla y la posterior rueda de prensa del camero han provocado numerosas y airosas reacciones por parte del sevillismo en todos sus escalafones.

No en vano, ayer empezaron las concentraciones diarias bajo de Mosaico de Preferencia y hoy mismo la Federación de Peñas Sevillistas, Accionistas Unidos y Biris Norte han anunciado que preparan una manifestación masiva contra los dirigentes por la situación ruinosa del club.

Los Pequeños Accionistas pasan al ataque

Además, a lo largo de este movido miércoles en clave nervionense, la Asociación de Pequeños Accionistas han emitido un comunicado en el que critica con dureza la posición adoptada por las grandes familias tenedoras de la entidad ante la propuesta de Ramos, reprochándole que, tras muchos años de enfrentamientos, se hayan unido para su beneficio económico y no del Sevilla.

Con la palabra "hartazgo" como vertebradora del escrito, afirman que el único lema de los mayoritarios es "Todo por la pasta": "Para ellos, el Sevilla es un buen trozo de la tarta rica en euros y ya hemos visto que la unión antes era imposible, y ahora en estos días se han unido como buenos hermanos buitres".

Comunicado íntegro de la Asociación de Pequeños Accionistas que han compartido en redes

"Nos encontramos en el mes de junio, inmersos en un proceso de venta de la mayor parte de las acciones del club, y no podemos sentir otra cosa que HARTAZGO.

Sí, HARTAZGO porque esta pesadilla que llevamos padeciendo el Sevilla FC, no vemos el final del túnel.

HARTAZGO, porque ya lo hemos dicho juntas generales tras juntas generales desde hace varios años, que este consejo de administración con su actual y anteriores presidentes nos llevarían a la ruina actual.

HARTAZGO, cuando vemos lo único que interesa a los ACCIONISTAS MAYORITARIOS, si aquellos que dicen que solo quieren el bien del SEVILLAFC, y se apoltronan en el sillón y no quieren abandonarlo sin su trozo de pastel. Porque eso es el SevillaFC para ellos, un buen trozo de la tarta rica en euros.

Y ya hemos visto que la UNIÓN antes era imposible, pues ahora en estos días se han UNIDO, como buenos hermanos buitres. TODO POR LA PASTA, ese es su lema de cabecera.

Y mientras tanto, el SEVILLA FC, se desangra poco a poco. Y lo peor no es el terreno deportivo. Lo peor es que podemos estar a punto de desaparecer la mayor entidad deportiva de Andalucía,

Y todo gracias a las familias imperantes en el consejo de administración del Sevilla FC. Váyanse de una vez y dejen al Sevilla FC busca su propio destino".