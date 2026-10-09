Fran González responde a los desconfiados y vislumbra su gran oportunidad en el Sevilla: "Cuando pones toda la carne en el asador..."

El portero de 21 años ha vivido una auténtica montaña rusa en un largo parón liguero que ha estado lleno de atracciones para él: de la selección absoluta a su primer partido con el Sevilla FC pasando por la sub 21

A todos los clubes se les ha echo interminable el parón de selecciones que ha tenido congelada LaLiga EA Sports durante tres semanas; pero, a buen seguro, a ninguno se le ha hecho tan largo como al Sevilla FC. Primero, porque después de muchos años de sufrimiento, la 'Ventana FIFA' ha detenido un arranque de curso de lo más reconfortante; y, en segundo lugar, porque el de Luis García Plaza es el equipo que más tiempo va a estar sin competir: 23 días que van desde el 1-3 contra el FC Barcelona del sábado 19 de septiembre hasta la visita al Levante UD de este próximo lunes, día 12 de octubre, para cerrar la jornada 8 en Primera división. No obstante, al mismo tiempo cabe remarcar que nadie le ha sacado tanto partido a este amplio paréntesis que Fran González.

En estos 23 días, al joven portero del Sevilla FC le ha dado tiempo a ser convocado por la selección española sub 21; a estrenarse en unos entrenamientos con la selección absoluta, después de ser llamado de urgencias por Luis de la Fuente; a sufrir una leve lesión muscular en su regreso a la concentración de la 'Rojita', motivo por el que fue liberado; y a recuperarse a tiempo para debutar con el equipo nervionense, frente al Aston Villa de Unai Emery en el Trofeo Antonio Puerta.

Ahora, Fran González afronta el regreso de la competición vislumbrando un posible estreno en encuentro oficial en la Copa del Rey -ante Atlético Unión Güímar o UD Las Zocas en la eliminatoria de Primera Ronda- y siendo perfectamente consciente de que tiene muy difícil desbancar a Odysseas Vlachodimos en LaLiga EA Sports. Su misión principal es estar preparado para cuando llegue el día.

Fran González responde a los desconfiados: "Aún tengo molestias"

Sin poder elevarse a la categoría de polémica, sí ha generado un poco de controversia el hecho de que Fran González fuese liberado por David Gordo de la concentración de la sub 21 por una lesión -se había quedado en el banquillo ante San Marino o Rumania- y que unos días después jugase los 90' contra el Aston Villa.

No obstante, en una entrevista con la televisión local 7TV ha explicado que aún no está del todo bien: "Estoy lidiando un poco con esas molestias (en el psoas). Estoy yendo al gimnasio para prevenir, intento todo lo posible para que esas molestias no me vayan a más e ir controlándolas poco a poco".

Titular ante el Aston Villa después de cuatro meses sin jugar

"Me vi bastante bien para llevar tanto tiempo sin jugar, ya que fue mi último partido fue con el Real Madrid Castilla en el 'play-off' de Primera RFEF del curso pasado (a primeros de junio). Tengo muchísimas cosas por mejorar. Siempre pienso que he podido hacer más en los goles, porque creo que siempre puedo hacer algo más. Independientemente de eso, me fui con el sabor de boca de haber disfrutado del partido, de jugar contra un gran rival y de estar por primera vez en el Sánchez-Pizjuán", ha explicado el joven cancerbero de 21 años sobre el duelo contra el Aston Villa (1-3).

"Me han acogido muy bien. Es una plantilla bastante joven, con Carmona, Kike, Isaac, Manu, Julio... Somos un grupo bastante joven y eso al final hace muy fácil la adaptación", ha añadido sobre el vestuario. Sobre la ciudad asegura que lo más bonito de Sevilla "es el Sánchez-Pizjuán". "Me ha encantado. Es una afición con mucha sangre, muy caliente. Te acogen muy bien, reman mucho con el equipo y eso se nota".

La competencia con Vlachodimos y los objetivos de este renovado Sevilla

"Soy muy consciente de que soy un portero muy joven. Sólo tengo 21 años. Obviamente, yo siempre lo quiero jugar todo, pero también hay que ser consciente de la situación. No sé cuántos porteros de mi edad hay en Primera división. Creo que es muy difícil tener mi edad y estar en un club como el Sevilla FC o tener esta oportunidad en Primera división siendo tan joven. "Lo que toca ahora es tener paciencia y trabajar con mucha tranquilidad sabiendo que cuando pones la carne en el asador la oportunidad va a llegar", ha reflexionado pensando en el duelo de la Copa del Rey de finales de octubre.

En cuanto a los objetivos del equipo, Fran González aboga por la fórmula de la enarbolar la ilusión sin despegar los pies de la tierra: "Nuestro objetivo es competir día a día. Creo que hasta el momento estamos cumpliendo eso en todos los partidos. Y es el día a día el que nos pondrá donde tengamos que estar. Ahora mismo estamos muy bien, pero hay que saber que las temporadas son muy largas y que todo puede cambiar muy rápido", ha recordado para finalizar.