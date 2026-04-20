No fue Monchi: Kerzhakov desvela quién fue el gran responsable de su fichaje por el Sevilla

El ex delantero ruso ha elogiado la figura de Juande Ramos, que fue quien le vio y pidió su contratación, recordando con mucho orgullo y cariño su breve paso por el club de Nervión

En el Sevilla FC añoran aquellos tiempos de gloria que ahora parecen tan lejanos. Han sido varios los equipos campeones con los que la afición pudo disfrutar de la mano de Unai Emery o Julen Lopetegui. Pero quien abrió la veda fue Juande Ramos, para quien Aleksandr Kerzhakov solo tiene palabras de elogio. No en vano, fue el técnico manchego quien reclamó su llegada en el mercado invernal de la 06/07.

“Me vio en el Zenit e insistió en mi fichaje por el Sevilla. Juande me trató muy bien y me dio oportunidades para demostrar mi valía. Es un entrenador que sabía conectar muy bien con los futbolistas y gestionar las rotaciones”, ha asegurado sobre el de Pedro Muñoz el ex delantero ruso, que esa campaña levantó la Copa de la UEFA y la Copa del Rey, ampliando su palmarés al curso siguiente con la Supercopa de España.

En la construcción de aquel equipo legendario, lógicamente, tuvo mucho que ver Juande. Pero Kerzhakov también destacó el papel de un Víctor Orta que salió por la puerta de atrás del Sevilla FC el pasado verano, tras dos campañas al frente de la dirección deportiva.

Le da su sitio a Monchi... y también a Víctor Orta

"Creo que la principal razón de aquellos éxitos fue la calidad de los futbolistas que teníamos en la plantilla, el trabajo del cuerpo técnico bajo el mando de Juande Ramos y la labor de la dirección deportiva encabezada por Monchi y su ayudante Víctor Orta. Descubrían a jugadores que luego asumirían roles protagonistas en los clubes más grandes de Europa”, aseguró en una entrevista en Marca.

Los números de Kerzhakov en el Sevilla FC

En el plano personal, el ruso mantiene un gran recuerdo de aquella etapa, aunque solo estuvo un año en Nervión, en el que firmó 11 goles y 6 asistencias en 47 partidos, pues en la 07/08 acabó marchándose en febrero al Dinamo de Moscú. Fue el paso previo a su regreso al Zenit de San Petersburgo, donde colgó las botas en 2017, tras haber militado también unos meses como cedido en el Zúrich suizo.

“Cada partido era único para mí. Se podría decir que cumplí el sueño de jugar en España rodeado de los mejores futbolistas del mundo. Es algo que ahora puedo contarles a mis hijos, que miran con admiración los goles que marqué con el Sevilla. No me arrepiento de que mi etapa en el Sevilla fuera corta. Pude ponerme a prueba en el extranjero, jugando en una de las mejores ligas de Europa. Luego volví a Rusia y me proclamé campeón de liga en tres ocasiones con el Zenit. Por eso, me alegro de que las cosas salieran así”, explicó, recordando además cómo los nervionense pelearon hasta el final por LaLiga en aquella histórica 06/07.

“La clave en la lucha por el título fue la derrota en el Bernabéu. Probablemente, nos costó gestionar el hecho de competir en tres torneos. Nos faltaron un poco las fuerzas al final. Pero, aun así, el Sevilla logró un resultado excepcional aquella temporada”, rememoró el hoy representante especial del gobernador de San Petersburgo para asuntos deportivos, cargo que desempeña tras una carrera como entrenador que ha dejado en pausa.

Kerzhakov sigue pendiente del Sevilla FC

Desde la distancia, Kerzhakov sigue muy pendiente de su ex equipo, aunque no se atreve a dar un diagnóstico de la situación actual. "Sé que en los últimos años el Sevilla ha terminado la temporada en la mitad baja de la tabla. En el campeonato actual las cosas tampoco están siendo fáciles. Menos mal que en la última jornada le ganaron al Atlético y salieron de los puestos de descenso. Hubo suerte de que al rival le esperaba el partido de vuelta de la Champions League contra el Barcelona, por lo que no salieron con su equipo titular”, apuntó.

Vio diferente a la "hermosa" ciudad de Sevilla

Su última visita a la capital hispalense fue hace dos años y en ella pudo volver a disfrutar también de una ciudad que no olvida, aunque la ve diferente. "“En la primavera de 2024 visité el club para una pequeña estancia de formación y asistí a dos partidos. Charlé con el director deportivo, Víctor Orta, y con el entrenador, Quique Flores. Observé cómo organiza el equipo el trabajo durante un microciclo y cómo se preparan entre partido y partido. “Me parece que Sevilla se está convirtiendo en un lugar cada vez más turístico; antes era más auténtica. Pero, de todas formas, la ciudad sigue siendo preciosa y hay mucha gente joven. Pasé una semana con mi mujer y mi hijo mayor. Quedaron encantados. La gente de la generación más mayor a veces me reconocía. En España muchísima gente vive el fútbol. Me encantaba el trato de fans cuando jugaba allí. Me acogieron de maravilla”, sentenció.