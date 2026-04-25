Luis García Plaza afronta la 'final' frente a Osasuna sin novedades

El técnico madrileño se encuentra más en entredicho que nunca antes del encuentro frente a CA Osasuna, una jornada que puede acabar derivando en que el equipo acabase penúltimo en caso de que se den una serie de resultados

El Sevilla FC se encuentra a escasas horas de vivir una auténtica final en El Sadar. Cansa utilizar el término, pero es así, ya que el equipo dirigido aún por Luis García Plaza podría caer este fin de semana a puestos de descenso y una serie de resultados podrían provocar que no dependiese de si mismo para permanecer en Primera División. Un drama absoluto para una entidad que, hasta hace pocos años, este mismo periódico podía contar las hazañas europeas que la entidad sevillista lograba. Sin embargo, todo ha cambiado y ahora tocará esperar para ver cuál es el futuro de la entidad hispalense.

Tampoco es que haya que remontarse mucho al futuro, ya que hay que centrarse en el presente. Aquí tampoco está claro el futuro de uno de los técnicos, como es el de García Plaza. El técnico madrileño ha llegado con la imagen muy tocada a este duelo frente a Osasuna, todo ello al no haber sido capaz de dar una imagen distinta en ninguno de los encuentros que ha disputado, algo que preocupa y que, de hecho, varias informaciones apuntan a que podría estudiarse su situación en caso de descalabro definitivo en tierras navarras. Algo preocupante que deja claro la mala planificación del consejo de administración.

En la sesión de esta mañana, el equipo ha trabajado con total normalidad. Al principio, hubo una extensa charla de Luis García Plaza a los jugadores, algo habitual en sus sesiones pero que se explica aún más con la importancia que el partido tiene. Han estado tanto César Azpilicueta como Marcao en esa charla, aunque posteriormente se marcharon a realizar trabajo sobre el césped en uno de los campos anexos, por lo que indica que poco a poco van avanzando en su recuperación, aunque el central navarro no estará en el regreso a su casa, a El Sadar.

Es importante tener a todos los nombres en el haber, para tener opciones en una plantilla más que justa. Así lo ha mostrado García Plaza, que no ha dudado en repetir alineación en estos dos últimos partidos, algo que denota la confianza que el técnico tiene en esos hombres. La lucha por el descenso está más apretada que nunca, y más con los resultados que pueden venir. El sevillismo tendrá una cita a las 14:00 de la tarde del día de hoy para ver si el Deportivo Alavés consigue la victoria frente al Mallorca, un partido que puede provocar que el equipo caiga al descenso de nuevo. Incluso, en un escenario algo más catastrofista, podría llegar a estar hasta la penúltima posición si el Levante consigue ganar y el Sevilla tampoco lo hace.

La tensión en el sevillismo es palpable. El otro día, la imagen en el Aeropuerto fue más tranquila que cuando el equipo cayó frente al Real Oviedo, donde varios aficionados acudieron para recriminarles a los jugadores su actitud. La situación es crítica y la afición sabe que esto puede ir todo a la deriva, por lo que quiere intentar ser una vez más el jugador número 12.