El maquinista en prácticas fallecido en Barcelona era trianero y abonado del Sevilla

Fernando Huerta Jiménez, de 27 años, es la primera víctima mortal del segundo de tres accidentes ferroviarios en España en menos de 48 horas

El maquinista en prácticas fallecido en la noche del martes en Barcelona era sevillano, del barrio de Triana para más señas, amén de abonado del Sevilla FC con más de 20 años de antigüedad. Se llamaba Fernando Huerta Jiménez y el infortunio le pilló con 27 años. Ha sido, de momento, la única víctima mortal de uno de los tres incidentes ferroviaros ocurridos en España en apenas 48 horas, junto a otro descarrilamiento en tierras catalanas casi al unísono y el trágico choque de Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida más de 40 personas, alguna de ellas a posteriori en el hospital, como el padre del lateral zurdo del Getafe CF Davinchi.

Como es bien sabido, un tren del servicio de Rodalies colisionó anoche, en plena borrasca Harry, contra un muro de contención que había caído a la vía en la R4 a la altura de la localidad barcelonesa de Gelida. El impacto provocó la salida de las vías del convoy, que circulaba entre Sant Sadurní d'Anoia y Manresa, saldándose el incidente también con más de 30 heridos, cinco de ellos en estado grave, que fueron trasladados a los hospitales Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca. Como consecuencia de ello, el servicio quedó interrumpido este 21 de enero, promoviéndose el teletrabajo en las instituciones públicas y recomendándose no desplazarse.

Peñista, periodista y macareno: DEP Fernando Huerta

Fernando Huerta Jiménez era miembro de la PS Triana Fans y hermano de La Macarena. En el momento del fatal accidente viajaba en cabina junto a otros cuatro maquinistas, heridos todos de consideración, ya que el choque afectó sobre todo a esa cabecera y al primer vagón. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, había hecho sus pinitos en 'La Colina de Nervión', medio local pro sevillista. Amante del deporte en general, era un especial seguidor de la Fórmula 1, en general, y del piloto asturiano Fernando Alonso, en particular.

Entre las condolencias recibidas destaca el del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha mostrado su consternación en sus redes sociales: "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos". También el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, el ex alcalde Antonio Muñoz, se lamentaba en sus perfiles por la pérdida de este maquinista que llevaba apenas un mes en prácticas: "Otra tragedia que duele, y que en este caso, afecta muy directamente a nuestra ciudad".