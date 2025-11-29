Marcao: "Un derbi es 50/50, no hay favoritos"

El central brasileño, en la entrevista concedida para ESTADIO Deportivo, ha querido hacer referencia a la actualidad del equipo hispalense, con un buen hacer de Matías Almeyda que puede llegar a ser la clave de este derbi sevillano

Con el derbi sevillano a la vuelta de la esquina, poco a poco ya empiezan a florecer esos nervios tan característicos de este tipo de partidos. Por todos es sabido la importancia que tiene este duelo, con todo lo que puede llegar a provocar el conseguir la victoria o la derrota durante el resto de días hasta el siguiente encuentro. Ambos conjuntos ya han podido vivir de cerca la emoción de este partido, con entrenamientos a puertas abiertas que han permitido darle ese último aliento a los jugadores antes de la batalla del Ramón Sánchez-Pizjuán.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder charlar con una de esas referencias del Sevilla FC, como es el central brasileño Marcao. En esta última parte, el zaguero ha hablado sobre sus sensaciones actuales, sumándose a sus pensamientos acerca del derbi sevillano.

¿Cómo se está encontrando con ese rol de líder?

Bien. También fui uno de los líderes en el Galatasaray. Entonces, estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado con el liderazgo, de muchas veces tener que ir por delante, pero feliz. Muy feliz de estar en Sevilla, de estar adelante de este proyecto, junto con mis compañeros.

Gran cambio de aire que le ha dado Almeyda al equipo.

Sí, lo creo por su mentalidad. La mentalidad ganadora. La mentalidad de Sudamérica, ¿sabes? De pelear, de ser intenso a cada día, a cada partido, a cada entrenamiento. Eso es que hace la diferencia.

Comentó que una de las claves del míster era que miraba mucho por los jugadores. ¿Eso es lo esencial?

Sí, tener la cabeza ahí. Es un jugador que juega fútbol, que entiende el vestuario, entiende la cabeza de los jugadores. Entonces, para nosotros y para él, creo que es un poco más fácil de manejar eso.

¿Cómo vive los derbis en Sevilla?

Llevo en Sevilla tres años y es un partido que cambia mucho. Cambia la dinámica de la ciudad, la gente, la semana... Creo que cambia mucho más por fuera. Dentro seguimos con nuestro trabajo, con nuestra mentalidad y hacer un buen partido para ganar

¿Entiende que el papel de favorito sea para el Real Betis?

Un derbi es 50-50, creo que no hay favorito. Es un partido diferente, es un partido que se define en los detalles.

Usted ha vivido partidos importantes en Galatasaray. ¿Ha vivido algún ambiente similar al derbi?

En Turquía es un poco más picante. Yo, por ejemplo, en el primer derbi que fui ahí hacía 22 años que el Galatasaray no ganaba en el campo de Fenerbahce. Fuimos ahí y ganamos. Entonces, fue un partido completamente de todo lo que había en el fútbol. Hacía mucho tiempo que no ganaban y ganamos ahí. Fuimos ahí con la mentalidad para ganar. No había otra cosa. La clave es ahí. La concentración, transmitir la confianza. Habla mucho, que es un partido que se define en detalles, entonces tiene que estar muy ordenado. Entonces, creo que es esto. No hay muchas cosas diferentes.

Es un partido importante en lo emocional, ¿no?

Exacto. Es un partido donde la gente va a estar ahí y va a estar con nosotros. A veces hay que buscar el equilibrio. Hay muchos jugadores que pasan, como yo ya lo pasé por eso, de querer... Y ahí se pasa un poco. Tienes que buscar el equilibrio, estar concentrados todos y las cosas van a salir bien.

¿En estos últimos días os han dicho cosas para inyectaros ese veneno del derbi?

Intento introducir a los que han llegado este año. Es un partido picante, que cambia los años. Si ganas este partido, te da una energía más. Y estamos a cinco puntos. Si ganamos, vamos a quedar cerca. Para nosotros es un partido que nos da la vida para seguir en esta evolución.

Mensaje para la afición

Quiero agradecer a la afición que esté con nosotros hasta el final. Es un partido muy importante para nosotros. Necesitamos el apoyo de nuestra afición, porque es el jugador más que nosotros queremos en nuestra casa. Y eso hace la diferencia. Entonces, pido todo el apoyo de nuestra afición. El sábado entrenamos en nuestro estadio con nuestra gente ahí. Y el trabajo que estamos haciendo con la intensidad que estamos colocando en cada partido, con el apoyo que vamos a tener en este partido, vamos a ganar y vamos a darle a ellos esta victoria.