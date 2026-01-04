Matías Almeyda percibe un "resumen extraño" de la goleada encajada por el Sevilla ante el Levante: "Ni de penalti concretamos"

El técnico del Sevilla FC, que vio desde la grada la goleada del Levante UD, admite la decepción y la evidente falta de pegada que tiene esta plantilla a la que "le cuesta subir y cae muy rápido"

Matías Almeyda ha intentado analizar, aún en caliente, la decepcionante derrota del Sevilla FC ante el Levante UD. "Siendo objetivos, el 0-3 es un resumen extraño. No arrancamos bien pero nos acabamos metiendo. Empezamos a jugar pero no llegábamos con agresividad, posesión, tranquilidad para no equivocarnos... Pudimos haber marcado, pero no teníamos profundidad"... se ha lamentado.

Almeyda lamenta la falta de pegada del Sevilla FC

"El gol que nos hacen es demasiado ingenuo a la hora de defenderlo. Cambiando luego el sistema, los tuvimos en su campo... pero ni de penalti pudimos concretar. Hay que insistir y mirarse adentro, se va a salir con trabajo, pero esto va a ser hasta el último segundo de este torneo. Nos cuesta ir para arriba y cuando subimos caemos rápido", ha explicado en declaraciones a SevillaFC+.

"En el penalti se ve reflejado que no nos salía nada. Ellos fueron efectivos, 3 goles en 5 tiros. A nosotros nos falta esa efectividad y también esa parte ofensiva que hoy no teníamos para revertir situaciones. Esperamos a los que faltan para poder ser más competitivos", añadía el técnico argentino remarcando claramente las necesidades que esta plantilla tiene en su delantera y que se mantiene como la principal tarea pendiente para Antonio Cordón en este mercado invernal.

Mientras llegan refuerzo o no, Almeyda sigue apelando a ser fuertes anímicamente para crecerse ante la cada día más evidente adversidad: "Todos los días hablamos de la parte mental, se cuida siempre. Hay que ser fuerte. Hay que aguantar cuando te aplauden y cuando te insultan. Así es el fútbol. Hay que soportarlo hasta el último segundo. A nadie le gusta perder ni está contento, nos lavamos con agua fría y salimos adelante".

El técnico del Sevilla augura sufrimiento hasta mayo

"Nada más llegué a este lugar dije que el Sevilla FC iba a tener que competir hasta el último segundo del torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo cada día y en cada partido. Va a ser así. Tenemos que ser fuertes y estar preparados para esta lucha. Un día juegas bien, otro día mereces, otro no... Esta es la inestabilidad que tiene desde hace un tiempo ese equipo. Esta es la realidad; la estoy viendo.

"El partido me deja un sabor amargo porque la ilusión era arrancar el año ganando en nuestra casa", ha lamentado luego desde sala de prensa, donde ha vuelto a ser preguntado por el mercado y por el motivo para que Isaac Romero lanzase el penalti en lugar de Alexis Sánchez -que lanzó y marcó ante el Barcelona-.