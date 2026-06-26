Se multiplican las opciones para Juanlu en la Serie A: cruce de caminos con Palestra y Dodô

Aunque el Nápoles anunciaba para este verano una nueva ofensiva por el carrilero diestro de Montequinto, los movimientos en cadena en la Serie A habrían generado nuevas vías de futuro para el canterano nervionense

El futuro de Juanlu Sánchez volverá a ser este verano tema de conversación en Nervión. Su salida en dirección a la Serie A anduvo cerca hace un año, con el de Montequinto cerrando un pacto económico con el Nápoles, pero la exigencia del Sevilla FC nunca bajó de 20 millones de euros por su canterano, cantidad a la que no llegó un conjunto partenopeo que llegó a desplazarse hasta la capital andaluza para intentar, sin éxito, ablandar la postura de Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco. La mayor coartada para éstos fue que en la Premier League llegaban a ese listón, pero, como ocurriera con su homólogo José Ángel Carmona, el ex del CD Mirandés se cerró en banda a emigrar hacia Inglaterra.

En realidad, las ganas de marcharse eran pocas en Juanlu, que vio en cierta forma el cielo abierto cuando los 'azurri' dejaron de apretar por su traspaso. Con todo, desde el Stadio Diego Armando Maradona se anunciaba una nueva ofensiva en esta ventana de transferencias, si bien los movimientos que se están produciendo en tierras transalpinas podrían generar una reacción en cadena que abra nuevas vías en el país de 'La Bota' para un jugador que cumple 23 años el próximo mes de agosto y mantiene una tasación de 10 millones de euros en la web especializada 'Transfermarkt'. De hecho, incluso, una de ellas le permitiría disputar el curso venidero competiciones europeas.

El Nápoles va ahora por Dodô y en Florencia miran al Sánchez-Pizjuán

Otro histórico como la Fiorentina, que jugará, eso sí, dos competiciones al salvarse del descenso en la segunda vuelta de la 25/26, estaría interesado en Juanlu Sánchez. Los movimientos del Nápoles por el brasileño Dodô, la alternativa que manejaban a una segunda ofensiva por el quinteño, propiciarían que el conjunto viola dirigiese sus miras hacia el Ramón Sánchez-Pizjuán. Otra cosa será ya que el futbolista acceda a un cambio de aires dentro de Italia, donde ya tenía un entendimiento con los partenopeos, aparte de la alta cantidad que seguirán pidiendo por sus servicios.

El Atalanta, con dinero por Palestra para reinvertir

Cedido el curso pasado en el Cagliari, donde marcó un gol y brindó cuatro asistencias en 37 partidos, con más de 3.000 minutos en su haber, el Atalanta, que disputará la próxima edición de la Conference League (siempre que supere al ronda 'play off'), está a punto de hacer un gran trato con su canterano de 21 años Marco Palestra. El Chelsea ofrece en torno a 60 millones de euros por un defensor tasado en 35, por lo que los 'neroazzurri' tendrán un buen montante para reinvertir en su sustituto. Según Matteo Moretto, uno de los que gusta en Bérgamo es Juanlu Sánchez.