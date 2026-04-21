Nyland regresa para preparar la final del Sevilla frente al Levante

El portero noruego, tras haber realizado ayer gestión de cargas, ya regresa con el grupo y son únicamente dos las bajas que hay para la 'final' en Valencia

El Sevilla FC sigue trabajando de cara al duelo importantísimo que tendrá que afrontar el próximo jueves, teniendo que viajar a Valencia para jugar contra uno de los inmediatos perseguidores en la lucha por la permanencia, como es el Levante UD. Todo esto en una semana que escaso favor hace a gran parte de los sevillanos, ya que el Real de la Feria será la protagonista durante estos días, por lo que pocos son los focos puestos en la actualidad deportiva. Sin embargo, en Nervión hace falta que los cinco -si existiesen seis, también- en poder revertir la situación y poder brindar la tan ansiada tranquilidad a todo el sevillismo.

El objetivo, sin embargo, tiene muchas aristas. La victoria frente al Atlético de Madrid, en cuanto a la quema se refiere, apenas sirvió para dormir fuera de los puestos de descenso, pero no para que el equipo pudiese escaparse en lo clasificatorio. Y es que los datos hablan, ya que es la lucha por la salvación más cara de los últimos años, teniendo que remontarse al año 2008 para recordar una situación similar donde acabó descendiendo el Real Zaragoza con algo más de cuarenta puntos. Un precedente peligroso que Nervión espera que no se vuelva a repetir.

Para ello, el primer paso hay que darlo en el Ciutat de València y frente a un rival directo. En la mañana de este martes, la principal novedad ha estado en el portero noruego Örjan Nyland. El guardameta no estuvo ayer en la sesión de entrenamiento debido a que estuvo realizando gestión de cargas en el gimnasio, pero se le ha visto hoy con total normalidad en los ejercicios junto a sus compañeros. Las dos ausencias han sido César Azpilicueta y Marcao, por lo que importante la nómina de jugadores con la que cuenta Luis García Plaza para el partido frente al Levante.

Una de las imágenes más reseñables de la sesión y que han captado las cámaras de ESTADIO Deportivo ha sido el ver a García Plaza, tras una larga charla con el grupo, darle unas indicaciones de forma individual a Oso. El argentino se ha ganado la confianza del entrenador, que ha contado con él en sus dos primeros partidos como sevillista, por lo que habrá que ir viendo el rol que el lateral va adquiriendo con el paso de los partidos. En la sesión, varios han sido los juegos que ha realizado el cuerpo técnico con el primer equipo sevillista. Uno de ellos ha sido el típico 'que no caiga', que provocó muchas risas entre los distintos componentes y que fue una muestra del buen ambiente que hay en el vestuario a pesar de la situación crítica en la que se encuentra el equipo.

Poco a poco, ya se va acercando el momento de que ruede la pelota en Valencia, y en el sevillismo hay ganas. Ganas ya que una victoria puede brindar mucha confianza y tranquilidad de cara a afrontar el complicado final de temporada. Sin embargo, un mal resultado puede provocar un importante retroceso.