Osasuna - Sevilla: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de LaLiga EA Sports

El Sevilla visita a Osasuna este domingo en un partido con tintes dramáticos para los nervionenses en su lucha por la salvación

La visita del Sevilla a Osasuna este domingo ha adquirido tintes verdaderamente dramáticos tras la derrota sufrida contra el Levante (2-0), pues se presenta en El Sadar con un único punto de renta sobre el descenso y sensaciones muy negativas.

Los nervionenses se han convertido en un claro candidato a perder la categoría tras haber caído contra los dos últimos clasificados desde la llegada de Luis García Plaza y todo lo que no sea ganar contra los rojillos o, como mínimo, puntuar sería un auténtico desastre que complicaría más si cabe el objetivo de la permanencia, carrera en la que hay implicados un numeroso grupo de equipos.

Obligado a imponerse a un rival que encadena tres jornadas sin ganar

El Sevilla solo ha sumado un triunfo en los últimos siete partidos, ante el Atlético, y está obligado a obtener rédito en un estadio poco propicio, pero contra un rival que no atraviesa por su mejor momento.

De hecho, los de Lisci encadenan tres jornadas sin ganar tras empatar contra Alavés y Betis y perder en la última jornada en su visita al Athletic. Esta dinámica negativa ha provocado que necesite un último esfuerzo para firmar la permanencia, que la tiene cerca, pero no cerrada, pues, ubicado en la décima plaza, cuenta con seis puntos de renta sobre el descenso. Ganar al Sevilla le garantizaría continuar en Primera a falta de cinco jornadas.

Osasuna-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que mide esta tarde a Osasuna con el Sevilla, correspondiente a la jornada 32 del campeonato liguero, se juega en El Sadar este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas, por lo que está encuadrado en la tercera franja horaria de este Domingo de Feria.

Osasuna-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro, vital para los intereses sevillistas, se podrá ver en abierto por medio de Teledeporte, a la vez que también lo ofrece la plataforma de pago DAZN y está a disposición de los suscriptores de Movistar y Orange en los diales 55 y 113, respectivamente. El partido, como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus respectivas aplicaciones.

Osasuna-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

La televisión no es la única posibilidad para no perderse nada del choque, pues también lo puedes seguir en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todo lo que ocurra sobre el césped pamplonica. Además, una vez suene el pitido final, la cobertura del partido continuará con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.