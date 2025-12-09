El Sevilla FC vuelve al trabajo con Matías Almeyda echando cuentas para los tres últimos partidos del año

El técnico argentino ha dirigido este martes la primera sesión de la semana, con trabajo de recuperación para los que más minutos jugaron en Valencia, y ha comenzado preparar el duelo del domingo ante el Real Oviedo con nueve bajas entre lesiones y sanciones

La plantilla del Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este martes, después de gozar durante la jornada del lunes de un día de descanso tras visitar el domingo al Valencia CF, en un encuentro de la jornada 15 de LaLiga en el que el gol encajado en el minuto 90+3' para el 1-1 final privó a los nervionenses de un triunfo que habría sido balsámico ante la negativa dinámica con sólo cuatro puntos de 21 en la que están inmersos. En esta primera sesión para preparar el duelo del domingo ante el Real Oviedo, que ha transcurrido a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Matías Almeyda ha vuelto a estar pendiente de su siempre poblada enfermería.

El Sevilla FC prepara el duelo ante el Real Oviedo con nueve bajas, siete por lesión y dos por sanción

El técnico sevillista confía en poder recuperar algún efectivo, aunque visto lo visto se conformaría con no perder a ninguno de lo que tiene disponibles a día de hoy. Y es que en las dos últimas semanas no han parado de caerse piezas, entre los siete lesionados y los dos sancionados.

En la previa del partido de Copa del Rey del pasado jueves ante el CD Extremadura se cayó Marcao Teixeira y en el duelo en Almedralejo se lesionaron Juanlu Sánchez y Kike Salas; mientras que en Mestalla le mostraron la quinta amarilla a Peque Fernández. Este miércoles será sancionado con un partido por el Comité de Disciplina de la RFEF, cuyo juez impuso también dos encuentros de castigo que Isaac Romero terminará de cumplir ante el Oviedo; justo antes de que Akor Adams y Chidera Ejuke se marchen a jugar la Copa de África con la selección de Nigeria.

En la rueda de prensa previa al desplazamiento a tierras valencianas, Almeyda explicó que Gabriel Suazo empezó el sábado a realizar trabajo de campo, aunque aún apartado del grupo y sin tiempo aparente para llegar a la cita de este próximo domingo (la idea es que el chileno regrese para la última cita liguera del año).

Tampoco estarán Rubén Vargas, Adnan Januzaj ni Tanguy Nianzou, a quienes no se les espera hasta ya después del parón navideño. De este modo, Almeyda sólo podría aspirar a recuperar a corto plazo a Kike Salas y a Marcao Teixeira; aunque ambos han vuelto a iniciar la semana realizando trabajo individual para sus respectivas sobrecargas, en el pubis y en el pie izquierdo.

Oso y Castrín tiene muchas opciones de acabar 2025 como titulares en el Sevilla FC

Con jugadores canteranos como Miguel Sierra, Joaquín Martínez 'Oso', asentados en el día a día del primer equipo, el Sevilla FC volverá a ejercitarse en este mismo horario (a partir de las 10:00 h) en las mañanas del miércoles, jueves, viernes y sábado; día en el que Matías Almeyda volverá a sentarse ante los medios de comunicación para analizar la previa de este encuentro de la sobremesa dominical ante el Real Oviedo correspondiente a la jornada 16 que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras este duelo contra los asturianos (14-D, a las 14:00 horas), la próxima semana tocará afrontar la recta final del año 2025 con el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey -el Sevilla FC previsiblemente jugará el martes 16 ante un rival que conocerá hoy mismo- y con una visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid que ha sido fijada para el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas.