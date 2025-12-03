Sow y Marcao protagonizan el entreno previo a Almendralejo

Marcao ha sido una de las ausencias del entreno de esta mañana, confirmándose una nueva lesión para el central brasileño; siendo Sow uno de los regresos a las sesiones de entrenamiento antes de viajar a Almendralejo

El Sevilla FC ya se encuentra en la preparación del importante duelo frente al CD Extremadura. A pesar de que la entidad del rival antoje un escenario algo más halagüeño, las dudas surgidas tras el derbi hacen pensar en un escenario negativo. Y no es para menos, ya que el pasado domingo se vio a un equipo que se entregó al Real Betis en la segunda mitad, habiendo evitado que el resultado final fue algo más amplio. Con la intención de empezar a remontar la dinámica negativa en la que ha entrado el cuadro hispalense, pasar de rondas en la Copa del Rey resulta obligatorio, teniendo su primer paso en Extremadura.

Todo puede hacer pensar que esta eliminatoria podría resultar sencilla, ya que los sevillistas tendrán que jugarse el pase frente a un equipo de hasta tres categorías inferior. Sin embargo, ya se vieron los problemas en Toledo, llegándose a adelantar el cuadro local en los primeros compases del encuentro. En situaciones como esta, el empezar con buen pie se antoja vital, todo ello para evitar que el proyecto de Almeyda no empiece a dar sus primeros hacia detrás.

En la sesión de este miércoles, se ha visto como el buen rollo entre los componentes sigue estando presentes. Con un clima distinto al mostrado el martes, Alexis Sánchez ha sido el primero en salir al terreno de juego, como viene siendo habitual. También es común ver a compañero de pases del chileno a Fabio Cardoso, uniéndose en este caso el canterano Juanlu Sánchez. Por otro lado, el cuerpo técnico ha realizado una especie de "pared" con uno de los muros pequeños de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. La dinámica parece clara y es que, a pesar de las derrotas, se quiere intentar seguir con la ilusión intacta.

Dentro de la nómina de jugadores, Sow ha regresado a los entrenos tras no ejercitarse el pasado martes, siendo Marcao el que ha protagonizado la sesión de este miércoles. Durante la mañana, ha saltado el comunicado de su lesión, sufriendo una sobrecarga ósea en el pie izquierdo, lo que le hará perderse los encuentros que disputará el cuadro hispalense esta semana. La lista de bajas la completan los ya habituales, entrando Suazo, Vargas, Januzaj y Nianzou. Con todo estos ingredientes, viajará el Sevilla FC esta misma tarde a Almendralejo, queriendo evitar sobresaltos mayores tras el palo duro del pasado fin de semana.