El Almería apuesta por un fichaje al estilo Sergio Arribas

El cuadro indálico quiere pescar en la cantera del Barcelona con la incorporación del centrocampista de 18 años, Quim Junyent, que sería una operación similar a la que se realizó con el delantero en su momento desde el Real Madrid

El Almería se podría decir que es uno de los equipos de LaLiga Hypermotion que mejor se desenvuelve en los diferentes mercados de fichajes. Los indálicos suelen vender a muy buen precio, tanto que el pasado verano obtuvo un saldo en salidas de más de 50 millones de euros.

Algunas de las salidas más sonadas fueron las de Luis Suárez por 22 millones al Sporting de Portugal, Pubill al Atlético de Madrid por 16 o Maximiano y Kaiky, ambos por 6 kilos. Estas buenas operaciones en salidas en el mercado de fichajes han posibilitado que el Almería haya podido afrontar las llegadas de jugadores que hoy en día son importantes en el cuadro de Rubi.

El fichaje de Sergio Arribas, un éxito para el Almería

Este es el caso de Sergio Arribas, que llegó al Almería en el mercado de fichajes de verano cuando los indálicos pagaron en torno a seis millones de euros al Real Madrid. Sergio Arribas era una de las joyas de la cantera del Real Madrid y ante la llamada del Almería para llevar al delantero a jugar en la Primera división, no dudó.

El Almería blindó a Sergio Arribas con un contrato largo hasta junio de 2029. El tiempo le ha dado la razón al Almería con la llegada de Sergio Arribas desde el filial del Real Madrid ya que el habilidoso jugador de los indálicos ya suma más de 100 encuentros con el conjunto andaluz.

El Almería quiere repetir un fichaje al estilo de Sergio Arribas

Ahora el Almería quiere repetir una operación similar para traer al UD Almería Stadium a un joven canterano, en este caso del Barcelona. Según apunta el diario AS, el Almería estaría detrás de cerrar la llegada del centrocampista de 18 años Quim Junyent.

El jugador que pertenece al primer filial del Barcelona tiene contrato en la entidad culé hasta el próximo 30 de junio y según apunta el diario citado anteriormente, no tiene intención de renovar con los blaugranas. Quim Junyent ha llegado a ser internacional con la Selección española sub 19 y fue uno de los goleadores de la rojita en el último europeo de la categoría con tres dianas.

Quim Junyent, un fichaje que promete en la cantera del Barcelona

Quim Junyent es un futbolista en el que hay puestas muchas esperanzas en el Barcelona por su capacidad para asociarse y con una gran capacidad física. El pasado curso en el juvenil del Barcelona, Quim Junyent se hizo con el triplete con un papel claramente protagonista. El pasado verano estuvo a las órdenes de Hansi Flick para realizar la pretemporada con el primer equipo del Barcelona pero finalmente se optó porque jugase en el filial de Segunda Federación.

En la cuarta categoría del fútbol español, Quim Junyent no ha tenido demasiadas oportunidades y solo ha participado en seis encuentros. En el diario Sport afirman que esta semana habrá una reunión entre las partes interesadas para tratar de encontrar una solución con Quim Junyent. Es importante recordar que si el Barcelona quiere obtener beneficio económico por Quim Junyent, deberá traspasarlo este mercado de fichajes ya que a partir del próximo 30 de junio será libre para fichar por el equipo que desee tras concluir su contrato.

El Almería, muy activo en el mercado de fichajes

El Almería está siendo nuevamente uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes. Los de Rubi, que tienen como objetivo el ascenso a Primera y que el pasado fin de semana cayeron ante el Deportivo de La Coruña, ya han realizado dos llegadas a tierras indálicas como son Miguel de la Fuente (Leganés) y Jon Morcillo (Albacete).

Además, el Almería volvió a repetir una cesión con un Édgar que regresó desde Croacia y que ha puesto rumbo al Andorra, Selvi Clua dirección Mirandés y Robertone que ha vuelto a Argentina para firmar por Vélez. Además, el Almería sigue trabajando en la llegada este mercado de Jorge Pulido desde el Huesca aunque ya adelantaron tanto el jugador como Rubi que había acuerdo para que se incorporase a partir del 30 de junio.