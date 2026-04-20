El Almería condena los incidentes ante el Málaga: cinco detenidos y un hospitalizado

El club rojiblanco lamenta los altercados en la previa del derbi andaluz ante el conjunto malagueño, partido catalogado de alto riesgo, que dejaron varios detenidos y un aficionado evacuado al hospital tras las cargas policiales

La UD Almería ha condenado este lunes los incidentes ocurridos en la previa del derbi ante el Málaga CF, disputado el domingo en el UD Almería Stadium. Los altercados se produjeron en las inmediaciones del recinto antes del inicio del encuentro, declarado de alto riesgo, y obligaron a intervenir a la Policía Nacional.

El balance de los sucesos se saldó con cinco detenidos, cuatro aficionados malaguistas y uno almeriense, y un seguidor local evacuado al hospital tras resultar herido. El club ha lamentado lo ocurrido, subrayando que estos hechos empañaron el gran ambiente vivido dentro del estadio.

Tensión en los aledaños antes del partido

Los incidentes se produjeron en los prolegómenos del encuentro, cuando aficionados de ambos equipos coincidieron en las inmediaciones del estadio mientras esperaban la llegada de los autobuses de sus respectivos clubes.

Lo que hasta entonces había sido una previa sin grandes problemas derivó en momentos de tensión, con intercambio de objetos y enfrentamientos entre seguidores. La situación obligó a la intervención del amplio dispositivo de seguridad desplegado para un partido catalogado como de alto riesgo.

Cinco detenidos y un herido evacuado

Como consecuencia de los disturbios, la Policía Nacional procedió a la detención de cinco personas. Cuatro de ellas pertenecían a la afición visitante, mientras que el quinto detenido era un seguidor del Almería.

Este último, un joven de 31 años, tuvo que ser evacuado en ambulancia tras sufrir un golpe en la cabeza al caer durante su arresto. El club rojiblanco quiso mostrar públicamente su apoyo al afectado.

“La UD Almería desea una pronta recuperación al aficionado herido”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

El Almería lamenta que se empañe la “fiesta”

A través del comunicado, el club almeriense expresó su malestar por lo sucedido y apeló a la responsabilidad de los aficionados para evitar este tipo de situaciones en el futuro: “La entidad aboga por la cordura y la deportividad”. Además, lamentó que estos “desagradables altercados” impidieran que la jornada se desarrollara plenamente como una fiesta del fútbol.

El club hizo especial hincapié en el contraste entre lo ocurrido fuera del estadio y el ambiente vivido en el interior, donde más de 16.000 espectadores llenaron las gradas en un partido clave en la lucha por el ascenso.

Un ambiente ejemplar dentro del estadio

Pese a los incidentes previos, el encuentro se disputó con normalidad dentro del recinto, donde ambas aficiones ofrecieron un gran ambiente en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El duelo andaluz, que terminó con victoria del Almería por 3-2, respondió a las expectativas deportivas y mantuvo la intensidad propia de dos equipos que pelean por regresar a LaLiga. El club quiso destacar precisamente ese aspecto, asegurando que “el ambiente era el de las grandes ocasiones”.

Llamamiento a la responsabilidad

Desde la UD Almería se insiste en la necesidad de mantener un comportamiento cívico y respetuoso, especialmente en encuentros de alta rivalidad, donde la pasión puede desbordarse con mayor facilidad.

El club ha reiterado su compromiso con un fútbol basado en el respeto y la convivencia, subrayando que situaciones como las vividas no representan a la mayoría de aficionados.

Por el momento no hay novedades sobre el estado de salud del aficionado hospitalizado, pero se espera que pueda tener una pronta recuperación, mientras otro episodio oscuro empaña una mágica noche del fútbol español.