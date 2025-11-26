El jugador soñado del dueño del Almería: "Puede marcar la diferencia en cualquier proyecto"

Mohamed Al-Khereiji habló para el diario marca y cuando le preguntaron sobre un futbolista al que pudiese fichar, habló de Ronaldo: "Si me permite soñar, diría Cristiano Ronaldo"

El Almería hace ya algunos meses que cambió de manos y en la actualidad es Mohamed Al-Khereiji el dueño del conjunto indálico en una operación que tiene como objetivo principal a nivel deportivo, regresar a Primera. Mohamed Al-Khereiji mantuvo una entrevista con el diario Marca en la que lo primero que explicó fue el motivo que le llevó a su grupo empresarial a invertir en el Almería: "Expandirnos en el deporte y el fútbol es una de las prioridades estratégicas de nuestro grupo en los próximos años, y el sólido ecosistema del fútbol español nos atrajo hacia la UD Almería. La ciudad tiene un potencial empresarial significativo debido a su ubicación estratégica y su clima soleado durante todo el año. La gente es apasionada, existen fuertes vínculos comunitarios y tiene un marcado ambiente familiar".

Al-Khereiji ficharía a Cristiano Ronaldo

Mohamed Al-Khereiji no dudó a la hora de responder a la cuestión en relación al jugador que le gustaría fichar si pudiese elegir al que quisiese en el mundo: "Si me permite soñar, diría Cristiano Ronaldo, sin duda. Es la única figura en la historia del fútbol que puede marcar la diferencia en cualquier proyecto". Cristiano Ronaldo y el Almería han tenido ciertos encuentros en los últimos tiempos ya que Al-Nassr ha disputado dos encuentros de pretemporada ante los indálicos. Mohamed Al-Khereiji habló de que a Cristiano Ronaldo le gustaría vengarse de los andaluces tras dos derrotas: "Ya ganamos al Al-Nassr dos veces en pretemporada. Creo que a él le gustaría volver a jugar para vengarse de nosotros. Es una gran persona dentro y fuera del campo. Fue genial verlo liderar a su equipo en Almería".

El objetivo del Almería de Mohamed Al-Khereiji

El actual dueño del Almería habló de dónde puede estar situado el cuadro indálico dentro de cinco años: "El objetivo es claro: ascender a Primera esta temporada y seguir creciendo tanto en el plano deportivo como en el comercial. He sido claro en que queremos lograr el ascenso, mantenernos en LaLiga y hacer crecer el club a nivel global. Creo que los tres grandes (Atlético, Barça y Real Madrid) están en otro nivel y será difícil alcanzarlos. El Almería es un proyecto que seguirá atrayendo y desarrollando talento joven, especialmente con la apertura del nuevo centro deportivo". Además, se mostró tajante cuando fue cuestionado sobre la duración de la inversión en el Almería: "Eso no fue algo que tuviera en mente al comprar el club. Somos inversores a largo plazo. No pensamos a corto".

El Almería puede alcanzar el liderato en 45 minutos de todo o nada ante el Ceuta

En lo deportivo, el Almería jugará este miércoles a partir de las 19:00 horas la segunda parte del choque que se suspendió de la jornada 13 ante el Ceuta a consecuencia del fallecimiento de un aficionado caballa en una ambulancia que se encontraba en el interior del Estadio Alfonso Murube. El encuentro se reanudará con el marcador de 1-1 al que se llegó al descanso.