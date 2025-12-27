Albert Celades defiende su paso por el Valencia: "Llevamos al Valencia a estar entre los mejores 16 de Europa"

El entrenador, que no ha vuelto a hacerse cargo de un banquillo desde que fue despedido por el Valencia CF, ha señalado que dio la talla después del despido de Marcelino, metiendo al equipo en octavos de final de la UEFA Champions League

Sin duda alguna, la decadencia actual del Valencia CF comenzó en la ya lejana temporada 2019/2020 en donde el equipo sufrió un bajón deportivo que comenzó con el despido de Marcelino García Toral, que meses antes ganó la Copa del Rey y clasificó al Valencia CF para jugar la UEFA Champions League. El elegido para sustituirlo, por Meriton y Peter Lim, fue Albert Celades quien no ha vuelto a entrenar desde entonces. El técnico ha defendido ahora su labor en el banquillo del Valencia CF.

Albert Celades ha defendido, en una entrevista en el podcast Offsiders, que hizo un buen papel como entrenador del Valencia CF, sobre todo en la UEFA Champions League en donde se metió incluso en los octavos de final en aquella temporada marcada por la pandemia. "Los jugadores no tenían nada contra mí, pero sí contra el club. Decidieron que no iban a hablar con la prensa ni en la previa contra el Barcelona, ni la previa de la Champions contra el Chelsea. Le di mi opinión a los jugadores con cordialidad y con respeto. Ganamos y de alguna manera todo se colocó un poco. Tuvimos una rutina bastante normal. En LaLiga no perdimos nunca en casa. Quedamos primeros de grupo en Champions con el Chelsea, el Ajax y el Lille en el grupo. Llevamos al Valencia a estar entre los mejores 16 de Europa".

Albert Celades tomó la riendas del Valencia CF a partir de la jornada 3 de LaLiga, pero no pudo acabar la temporada ya que fue despedido tras la jornada 32 en la que perdió contra el Villarreal CF. Tropiezo que le hizo perder la confianza de la propiedad del Valencia CF que lo sustituyó, acabando la campaña Voro.

Albert Celades explica como gestionó su llegada como entrenador del Valencia CF tras el despido de Marcelino García Toral

Albert Celades también detalló cómo fue su llegada como entrenador del Valencia CF y como gestionó dar el relevo a Marcelino García Toral que era muy querido por los jugadores. "El club decide prescindir de Marcelino y me contratan como primer entrenador. Llego en una situación muy difícil. Jugadores apegados con el entrenador, situación traumática para muchos de ellos. Nosotros llegamos un miércoles y el sábado jugábamos en el Camp Nou y el martes empezábamos la Champions. Cuando hay un cambio de entrenador hay gente que no le gusta nada a otros un poco. La gente pensando 'qué va a pasar ahora conmigo'. Intentamos adaptarnos a la situación y con mucho respeto, dejándole espacio a las personas que necesitaban tiempo para asumir eso".