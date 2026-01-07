Ante la posible salida de Dimitrievski, el Valencia volvió a hacer llamadas al Leeds United: Illan Meslier

Después de la lesión que ha sufrido Julen Agirrezabala, todo hace indicar que el portero de Macedonia del Norte no se marchará, pero el equipo que entrena Carlos Corberán hizo movimientos para intentar convencer al francés quien no está teniendo nada de protagonismo en el equipo inglés

El Valencia CF está muy activo en el mercado de fichajes después de que el equipo que entrena Carlos Corberán esté en una situación deportiva muy delicada ya que es tercero por la cola en la clasificación de LaLiga con 16 puntos. Las alarmas han hecho que el Valencia CF se ponga manos a la obra para mejorar el equipo y también trabaje ante cualquier eventualidad. Uno de los asuntos que ha tenido el Valencia CF sobre la mesa ha sido cubrir bien la portería ante la posible salida de un Stole Dimitrievski que, con la lesión de Julen Agirrezabala, apunta a no salir ahora. El club de Mestalla realizó llamadas a Illan Meslier el cual está en un equipo que está muy vinculado al Valencia CF últimamente, el Leeds United.

No hay movimientos, de momento, por Dimitrievski y la opción de Illan Meslier para el Valencia CF se desvanece

Si no hay giro inesperado en los acontecimientos, Stole Dimitrievski apunta a quedarse en el Valencia CF hasta el final de temporada. El portero de Macedonia de Norte va a ser el portero titular después de que Julen Aguirrezabala vaya a estar alrededor de dos meses alejado de los terrenos de juego por la lesión muscular que sufrió en el partido contra el RC Celta. Además, no ha habido movimientos de otros clubes para fichar a Dimitrievski que, ahora mismo, apunta a acabar su contrato con el Valencia CF el cual expira al final de esta temporada.

Por si acaso Dimitrievski finalmente se marchaba en este mercado de fichajes de invierno, el Valencia CF movió ficha para incorporar un portero y se puso en contacto con Illan Meslier según informa los compañeros de Tribuna Deportiva. El entrenador de porteros, Marcos Abad, incluso llamó a Illan Meslier para convencerle que el Valencia CF era una buena oportunidad para continuar con su carrera deportiva. El francés acaba contrato al final de esta temporada con el Leeds United y su incorporación se hubiera buscado a coste cero. A sus 25 años, el portero no ha jugado un sólo partido en lo que va de campaña.

El Valencia CF vuelve a interesarse en un jugador del Leeds United

El Valencia CF está últimamente teniendo muy buenas relaciones con el Leeds United. En verano llegó a un acuerdo con el club inglés para la cesión de Largie Ramazani. En las últimas semanas ha sondeado la posibilidad de lograr el préstamo del extremo Jack Harrison y ahora incluso telefoneó a Illan Meslier.