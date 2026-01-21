Dimitrievski se queda solo en la portería del Valencia: durísima sanción para Rivero

El meta suplente del Valencia ha sido castigado con tres partidos de sanción por parte de Disciplina "actuación incorrecta" en el choque ante el Getafe, lo que sumado a la baja de Agirrezabal deja a Corberán con el macedonio como único portero del primer equipo

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado durante este miércoles con tres partidos al portero del Valencia Cristian Rivero, por su expulsión la última jornada en el campo del Getafe. "Tres partidos de sanción para Cristian Rivero Sabater por actuación incorrecta (lanzamiento de un balón al terreno de juego por cualquiera de los integrantes del banquillo)", sentencia el Comité, basándose en el Artículo 107.2 de su Código Disciplinario, cuya conducta implica tres partidos de sanción.

Cristian Rivero fue expulsado (m. 90+6) por lanzar un balón al campo, desde el banquillo, con el juego detenido, con la intención de retrasar la reanudación del juego, según el acta arbitral, y Lekue (m.71) por protestar de manera airada, saliendo del banquillo, conforme al acta. De esta forma, Rivero no podrá sentarse en el banquillo en los partidos contra Espanyol, Betis y Real Madrid, dejando a Dimitrievski como el único portero del primer equipo disponible para Corberán, ya que Julen Agirrezabala está lesionado y no volverá hasta el mes de marzo. Así, Corberán se verá obligado a tirar del meta canterano Vicent Abril para completar las convocatorias de estos tres partidos.

Resto de sanciones de la jornada

El Comité de Disciplina también ha decidido castigar con dos partidos al defensa del Athletic Club Iñigo Lekue, expulsado con roja directa en Mallorca. Según confirmó la RFEF, el Comité ha desestimado las alegaciones del Athletic sobre error manifiesto en la descripción de la acción en el acta y también el mismo argumento del club en defensa de Gorka Guruzeta, que fue expulsado por doble amonestación y cumplirá un partido de sanción.

Por expulsiones en la jornada 20 de LaLiga EA Sports también fueron sancionados con un partido Santi Comesaña (Villarreal), Alejandro Catena (Osasuna), Nobel Mendy (Rayo Vallecano) y Carlos Soler (Real Sociedad).

Y por acumulación de amonestaciones se perderán la próxima jornada Omar El Hilali (Espanyol), Arnau Martínez (Girona), Santiago Mouriño (Villarreal), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), José Luis Gayá (Valencia), Víctor Chust (Elche) y Batista Mendy (Sevilla).

En el apartado de entrenadores y auxiliares, Disciplina impuso seis partidos de sanción al entrenador de porteros del Espanyol, Josep Pascual, por su expulsión frente al Girona: dos de ellos por protestar al árbitro y cuatro por insultos y ofensas verbales a los árbitros después de ver la roja. Igualmente, Disciplina multó al Espanyol, con apercibimiento de clausura de campo, por alteración del orden del encuentro de carácter grave, así como a Valencia y Osasuna, por alteración del orden de carácter leve.

Sancionados en Segunda

Tras la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, el Comité de Disciplina sancionó con un partido a Fernando Niño (Burgos), por doble amonestación y consiguiente expulsión, y con uno, por acumulación de amonestaciones, a Alberto Jiménez (Castellón), Arnau Comas (Deportivo), Daijiro Chirino (Almería), Óscar Sielva (Huesca) y Sergio Molina (Andorra).

El segundo entrenador del Leganés, Iván Gómez, y el de la Cultural y Deportiva Leonesa, Julián Marín, cumplirán dos partidos de sanción tras ser expulsados por protestar al árbitro.