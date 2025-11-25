Hugo Duro y su golazo al Levante: "﻿En juveniles marqué otro gol de chilena"

El delantero del Valencia ha vuelto a ver su gran remate que dio el triunfo en el derbi valenciano y no se corta: "Creo que lo he visto veinte veces ya"

Hugo Duro, delantero del Valencia, fue el héroe del pasado derbi en Mestalla contra el Levante. El ariete che, con un gran remate de chilena, logró hacer el único tanto del partido para llevar la alegría a la grada valencianista. Un gol que ha sido muchas veces visto ya por la afición pero también por el propio autor del mismo, tal y como ha reconocido el '9' a los medios oficiales del Valencia.

"Creo que lo he visto veinte veces ya. Gayà pone un buen balón, que se me queda atrás y la única manera de rematar era esa y, por suerte, la enganché bien. Me dio tiempo a girar la cabeza y verla entrar, desde mi punto de vista moló mucho", ha desvelado Hugo Duro mientras volvía a ver la repetición de su gol con un tablet entre sus manos.

Ese gol llegó en el minuto 79 de partido, por lo que se podía intuir que podía ser definitivo para el ansiado triunfo che, lo que provocó que la grada además de por la bella factura del mismo, coreara su nombre al unísono. "Que un estadio como Mestalla te coree tu nombre es impresionante. Trabajas en el día a día para esos momentos, que son quince segundos, pero merece la pena. Cuando cogí el móvil en el vestuario, me habían enviado el gol cincuenta personas", ha recordado el delantero.

Pero no solo la grada de Mestalla se echó las manos a la cabeza con el golazo de Hugo Duro, también algunos de sus compañeros se volvieron loco ante semejante remate. "Me gustó mucho la reacción de todos los compañeros. Es lo que más alegría me da y me encanta ver la familia que somos", ha reconocido el madrileño.

Duro sabe que no es un remate que suela salir bien a menudo, aunque no por ello deja de intentarlo en los entrenamientos. "En juveniles marqué otro gol de chilena. Ese remate lo intento también en los entrenamientos, no me suele salir así, lógicamente, pero el tipo de remates de volea me suele salir bastante bien", ha explicado.

El máximo goleador del Valencia

Con este tanto, Hugo Duro ya sumo cinco goles en 14 partidos, superando los cuatro de Arnaut Danjuma. El de Getafe ha hecho cuatro dianas en LaLiga, con su promedio goleador desde que es futbolista che, de un gol cada 171 minutos. Desde que llegara al valencia ha alcanzado ya la cifra de 41 goles superando a grandes jugadores como Guedes, Carlos Soler o Adrian Ilie.