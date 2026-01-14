Mikautadze sueña con ganar LaLiga EA Sports: "Yo miraría la primera plaza porque no hay nada imposible"

El delantero del Villarreal ha valorado su adaptación al conjunto de Marcelino, el momento de forma del equipo y su nivel actualmente de cara a puerta, además de poner el foco en acabar el campeonato en los primeros puestos y la decepción que ha supuesto quedar eliminados de la UEFA Champions League

Mikautadze ha arrancado el año 2026 de manera inmejorable, haciendo dos goles y una asistencia en la victoria del Villarreal ante el Elche y Alavés. Sin embargo, el delantero de 25 años, en su primera temporada en el conjunto de Marcelino, ha quedado eliminado de Copa del Rey y de la UEFA Champions League, suponiendo una decepción para el submarino amarillo. De esta manera, el internacional con Georgia, que vivirá sus últimos meses con Pedraza por su fichaje a La Lazio, ha hablado, entre otros temas, de su actual momento de forma.

Mikautadze destaca su momento actual en el Villarreal

De esta manera, Mikautadze, que viene de ver puerta en la victoria del Villarreal ante el Alavés, ha comparecido en rueda de prensa hoy para hablar, en primer lugar, de su estado de forma actual: "Es un momento muy bueno para mí, me he adaptado muy rápido al grupo. Entiendo lo que el míster quiere ya de mí tanto defensiva como ofensivamente y tengo afinidad con muchos compañeros. Todo eso me hace divertirme con el juego. Lo más importante ha sido en la faceta defensiva, posicionarme bien para hacer la presión, controlar el 'timming'. Y también hacerlo tras la recuperación para poder lanzar el contragolpe desde ahí. He tenido ocasiones en las que me hubiera gustado marcar, porque eran claras.

Además, Mikautadze ha querido destacar el buen comienzo de año con el Villarreal, que les deja en la tercera posición de la tabla de LaLiga EA Sports: "Con el tiempo de juego que tengo intento hacer el máximo. Soy una persona muy exigente conmigo mismo, muy competitivo, intento hacerlo siempre los mejor posible. Pero estoy muy contento por cómo ha empezado este 2026 gracias a las victorias. Me he sentido decisivo, importante, formando parte de las victorias. Ojalá este 2026 pueda mejorar todavía más mis números. Podríamos decir que es la 'especialidad Mikautadze', la vaselina. He metido así muchos goles. Siempre intento finalizar como sea las acciones de ataque, bien sea con cualquier pierna o con la cabeza es importante para un jugador".

Mikautadze compara LaLiga EA Sports con la Ligue 1

Por otro lado, Mikautadze compara LaLiga EA Sports con la Ligue 1: "La Liga pienso que es un campeonato que me puede ir bien a mi juego. Hay muy buenos equipos y lo que lo diferencia de la Ligue 1 es que cualquiera tiene una buena propuesta de juego y puede plantarte cara, sea cual sea el rival. Estamos haciendo una temporada histórica en cuanto a puntos, pero queremos más y estar lo más arriba posible". Además, el delantero del Villarreal afirmó la idea de pelar por el liderato de al tabla: "Por supuesto que creo que podemos pelear con los mejores, incluso personalmente yo miraría la primera plaza porque no hay nada imposible. Tratamos de demostrarlo, aunque sea muy difícil. Nos centramos en ir partido tras otro".

Por último, Mikautadze habló de la decepción del Villarreal esta temporada en la UEFA Champions League y de los próximos partidos de LaLiga EA Sports: "Es una competición que para todos es un sueño y nos da motivación, era mi primera vez. Obviamente fue una decepción. Pero el cuerpo técnico nos ha dado fuerza y nos motiva para estar fuertes y poder repetir ele año que viene. Siempre pensamos en lo que viene. Ganar al Betis es lo importante y después de ganar al Betis, luego ya nos enfocaremos en el Real Madrid".