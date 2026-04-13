El reto del Villarreal tras el triunfo frente al Athletic Club en San Mamés

El conjunto de Marcelino, que alcanzó los 61 puntos con la victoria frente a los de Ernesto Valverde, puede lograr el récord personal en una temporada de LaLiga, llegando a los 77, como ocurrió en la campaña 2007-2008

El Villarreal se llevó los tres puntos de su enfrentamiento contra el Athletic Club. Sergi Cardona y Alfon, que se estrenó como goleador en el submarino amarillo, dejaron encarrilada la clasificación de los de Marcelino para disputar la UEFA Champions League la próxima temporada.

Además, el Villarreal alcanzó los 61 puntos en la tabla de LaLiga EA Sports, por lo que tiene el reto de lograr los 77 que firmó en la temporada 2007-2008, que es el récord personal que tiene el equipo castellonense en la historia del campeonato doméstico. Los de Marcelino tienen siete jornadas, 21 puntos más, para poder conseguirlo.

Marcelino se muestra "orgulloso" tras alcanzar los 61 puntos

Marcelino comentó sus sensaciones, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Athletic Club, sobre el momento de la temporada del Villarreal en LaLiga: "He tenido suerte. He dirigido muy buenos futbolistas. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria en el Villarreal. Sumar casi dos Champions consecutivas, sumar esta cantidad de puntos, sacarle la ventaja que llevamos al quinto".

En este sentido, Marcelino explicó que "luego, hay interpretaciones para todo. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis futbolistas y del cuerpo técnico. A falta de siete jornadas, muy mal se tiene que dar para no jugar Champions el año que viene".

El Villarreal, lanzado para los puestos de UEFA Champions League

Como apuntaba Marcelino en el día de ayer, son siete jornadas las que restan para acabar LaLiga EA Sports. Por ello, se disputarán de aquí a final de mayo un total de 21 puntos que decidirán el devenir de muchos equipos de cara a la próxima temporada, como los puestos europeos, con la Champions, Europa League y Conference, así como la salvación y descensos a Segunda División.

Sin embargo, el objetivo del Villarreal pasa por acabar esta temporada entre los cuatro primeros, por lo que, tras el triunfo en San Mamés, están cada vez más cerca de conseguirlos. Un equipo como el de Marcelino se mostró muy sólido tanto en ataque y defensa. El submarino amarillo tuvo eficacia en los seis tiros a puerta que logró a lo largo de los 90 minutos, diferente al conjunto de Ernesto Valverde, que firmó la misma cifra de lanzamientos pero solo logró un gol, en el 84', de Guruzeta.

Los siete partidos que tiene el Villarreal de aquí a final de temporada

El Villarreal afrontará la próxima jornada de LaLiga EA Sports el encuentro contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, que sueña con la salvación en Primera División. Tras ello, los de Marcelino volverán a jugar en La Cerámica para recibir al Celta de Vigo, con intereses por su parte de alcanzar la quinta plaza de la clasificación del campeonato doméstico.

Por otro lado, el Villarreal comenzará el mes de mayo con la visita del Levante, de nuevo, en La Cerámica. Por lo demás, el conjunto de Marcelino, que así valoró el partido contra el Athletic, tendrá que visitar al Mallorca, recibirá al Sevilla, viajará hasta la capital de España para verse las caras con el Rayo Vallecano y dirá adiós a la presente temporada con el choque ante el Atlético de Madrid en el estadio castellonense.