Marcelino contundente sobre el momento del Athletic Club: "Tuvo varias dificultades, muchas diría yo"

El técnico del Villarreal analizó el triunfo de los suyos en San Mamés en la que supuso una victoria casi ocho años después en territorio de los leones. El asturiano descartó que los leones sufran a final de temporada

El Villarreal se presentaba este domingo en San Mamés con la oportunidad de oro de poner tierra de por medio en la lucha por la tercera plaza de LaLiga EA Sports con el Atlético de Madrid. El pinchazo de los de Simeone ante el Sevilla el sábado dejaba en bandeja de plata que el Villarreal se fuese a cuatro puntos de distancias de los colchoneros.

El Villarreal cumplió tras una muestra perfecta de efectividad a la contra en el choque ante el Athletic Club con los goles de Cardona y Alfon. Guruzeta recortó distancias pero los groguets supieron aguantar el empuje local. Tras el encuentro, Marcelino analizó la victoria de los suyos en su vuelta a San Mamés.

Las opciones de la tercera plaza de Champions League para el Villarreal

Marcelino no escondió que si el Villarreal sigue al nivel que mostró este domingo ante el Athletic Club, posiblemente se haga con la tercera plaza de LaLiga por delante del Atlético de Madrid: "Si tenemos la mentalidad que hemos tenido hoy, muy posiblemente quedemos terceros. Pero no es sencillo, porque este escenario es ilusionante. El ambiente que se genera, el equipo, el escenario... Todo eso te lleva muchas veces a olvidar el cansancio mental y físico".

El entrenador del submarino amarillo comentó cómo el cansancio a veces provoca la irregularidad en el tramo final de la temporada para los equipos de la parte de arriba: "Igual que le pasa al Athletic, nosotros estamos en una situación donde, equipos que no juegan Champions, la suma de jornadas, de momentos de éxito, de momentos de excepción, se van acumulando, sobre todo en la cabeza, pero también los minutos en las piernas. La suma de lo uno y de lo otro hace que a veces seamos un poco irregulares, que creo que nos está pasando a la mayoría de los equipos de la parte alta de la tabla. Por eso tiene muchísimo mérito esta victoria y la trayectoria del Villarreal en la presente temporada".

Marcelino se mojó sobre el momento del Athletic Club

Marcelino se mostró contundente a la hora de negar que el Athletic Club no iba a pasar apuros: "No, de ninguna manera. No va a pasar apuros porque, además, ahora llega con todos. Yo creo que el Athletic este año tuvo varias dificultades, muchas diría yo. Lesiones de jugadores importantes. Y cuando a los equipos nos faltan jugadores importantes durante mucho tiempo, yo creo que todos los echamos en falta. Porque no solamente es el tiempo que estás fuera, es el tiempo que luego te cuesta coger el máximo nivel de forma. Y el Athletic, los jugadores más determinantes no han tenido regularidad a nivel competitivo a lo largo de toda la temporada".

"Hoy hizo una exhibición de cómo jugar al fútbol entre un jugador y situaciones de presión altas y muy encima

El preparador del Villarreal también dejó atrás posibles dudas del Athletic Club y apostó por los méritos de los suyos, Gerard Moreno especialmente: "No lo he percibido. Ellos han entrado muy fuerte, han jugado un fútbol rápido. Nosotros sí que creo que fuimos capaces de tener ese primer tirón. Luego encontramos a Gerard y creo que estuvo impresionante. Hoy hizo una exhibición de cómo jugar al fútbol entre un jugador y situaciones de presión altas y muy encima. Creo que, en líneas generales, tuvimos pausa para tomar muy buenas decisiones y salir de la presión del Athletic".