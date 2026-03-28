Rodri vuelve ‘a casa’ con España y deja un mensaje que emociona al Villarreal

Rodri disputó en el Estadio de la Cerámica el amistoso entre España y Serbia. Tras el partido, el centrocampista reconoció que volver al estadio del Villarreal sigue siendo un momento único en su carrera

El amistoso entre España y Serbia tenía varios focos de atención, pero uno de los más especiales estaba en el regreso de Rodrigo Hernández a un lugar que forma parte de su historia. El centrocampista volvió a pisar el Estadio de La Cerámica, donde dio sus primeros pasos en la élite, y no ocultó lo que supone para él jugar allí con la Selección.

“Siempre es especial volver a mi casa”, confesó tras el partido, en una noche cargada de emoción personal que supuso mucho más que la victoria por 3-0.

Rodri regresaba a una convocatoria con España tras su lesión y lo hizo como capitán. El centrocampista del Manchester City disputó 76 minutos antes de ser sustituido por Martín Zubimendi, en un encuentro que también marcaba su continuidad en la dinámica del equipo tras meses exigentes tanto en su club como a nivel internacional.

Un regreso con carga emocional

No era un partido cualquiera para el español. Su vínculo con el Villarreal sigue muy presente y nunca ha escondido el cariño que siente por el club y por Vila-real. De hecho, esa etapa marcó su crecimiento como futbolista y como persona, algo que él mismo ha recordado en más de una ocasión, incluso en momentos tan destacados como su discurso tras ganar el Balón de Oro.

Volver a ese escenario con la camiseta de la selección añade un componente emocional que no pasa desapercibido. “Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí de nuevo”, explicó, dejando entrever el valor que tiene este tipo de partidos en su trayectoria.

España mantiene el rumbo hacia el Mundial

Más allá de lo personal, Rodri también analizó el momento de la Selección. España sigue en fase de preparación para el Mundial de 2026, pero el mensaje dentro del vestuario es claro: no se trata de simples amistosos.

El equipo mantiene una línea reconocible, con una idea de juego definida y una base que se está consolidando con el paso de los meses. “Hay jugadores nuevos, pero la mentalidad es la misma”, señaló.

El centrocampista insistió en que el grupo no puede relajarse pese al buen momento que atraviesa y que todavía hay aspectos por mejorar de cara a la gran cita del verano.

Un bloque que empieza a definirse

Rodri dejó una reflexión que apunta directamente al futuro inmediato de la Selección. Aunque el seleccionador sigue probando piezas, el núcleo del equipo empieza a estar claro.

“Este va a ser un poco el bloque”, avanzó, en referencia a la estructura que España quiere consolidar antes del Mundial. En ese engranaje, el papel del centrocampista sigue siendo fundamental. Su capacidad para ordenar el juego y su peso en el vestuario le convierten en uno de los pilares del proyecto nacional.

La vista puesta en el siguiente paso

España ya piensa en el próximo compromiso ante Egipto, pero también en lo que viene a medio plazo. El Mundial aparece en el horizonte y cada partido suma en la construcción del equipo.

Rodri lo tiene claro: el objetivo es llegar en el mejor momento posible, tanto a nivel colectivo como individual. Mientras tanto, su regreso a La Cerámica deja una imagen que va más allá del fútbol. La de un jugador que no olvida de dónde viene, incluso cuando ya lo ha ganado todo.