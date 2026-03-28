La joya del Real Madrid toma una decisión: Pitarch elige a España y cierra la puerta a Marruecos

Thiago Pitarch ha dejado claro que su futuro pasa por la Selección española tras rechazar el interés de Marruecos, que sigue intentando convencerle para cambiar de decisión. Concentrado con la Selección sub-20, el centrocampista del Real Madrid tiene claras sus intenciones

El futuro internacional de Thiago Pitarch ya tiene dirección. Y no hay dudas. La joven promesa del Real Madrid ha dado un paso al frente para despejar cualquier incógnita sobre su elección de Selección.

El centrocampista ha confirmado que su sueño es jugar con España, dejando en un segundo plano el interés de Marruecos, que en los últimos meses había intensificado sus intentos por convencerle.

Una decisión firme pese a la presión de Marruecos

Pitarch era uno de los nombres marcados en rojo por la federación marroquí. Su vínculo familiar, a través de su abuelo paterno originario de Alhucemas, le abría la puerta a representar al combinado africano.

Marruecos no ha dejado de insistir. Incluso después del amistoso reciente ante Ecuador, el portero marroquí, Bono, lanzó un mensaje público invitándole a unirse a los ‘Leones del Atlas’: “Le recibiremos siempre con los brazos abiertos”.

Sin embargo, la respuesta del jugador ha sido clara. En declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, dejó entrever que su decisión está tomada.

España, su objetivo: “Quiero debutar con la absoluta”

El mensaje de Pitarch no admite dobles lecturas. Su meta está definida y pasa por la Selección española. “Mi sueño es debutar con la absoluta y ganar títulos”, explicó, dejando claro que trabaja con ese objetivo desde hace años.

Actualmente concentrado con la sub-20, donde disputa la clasificación al Europeo, el futbolista considera que su camino pasa por seguir creciendo dentro de la estructura de la Selección española.

Un talento en ascenso dentro del Real Madrid

El crecimiento de Pitarch ha sido rápido. Su irrupción en la cantera del Real Madrid y su presencia en las categorías inferiores de la Selección le han convertido en uno de los nombres a seguir en el fútbol español.

A sus 18 años, vive un momento clave en su carrera, combinando su progresión deportiva con su formación académica, ya que actualmente cursa segundo de bachillerato. “Estoy viviendo un sueño”, reconoció.

Un perfil que no quiere perder la cabeza

Pese al foco mediático que empieza a rodearle, Pitarch insiste en mantener los pies en el suelo. En su entorno, la normalidad sigue siendo una prioridad. “No quiero ser más importante que mis compañeros”, explicó.

Su discurso encaja con la imagen de un jugador que quiere consolidarse paso a paso, sin acelerar procesos, y que está conforme con un proceso de maduración pausado.

Un caso que sigue abierto, hasta el debut definitivo

Aunque su postura es clara, la normativa FIFA permite que un jugador cambie de Selección hasta que debuta con la absoluta en partido oficial.

Eso significa que, en términos reglamentarios, Marruecos todavía mantiene una pequeña ventana abierta. Pero el mensaje de Pitarch apunta en otra dirección.

Por el momento la decisión está tomada. Pitarch quiere llegar a la Selección española absoluta. El siguiente paso será ganarse sobre el campo lo que ya ha dejado claro fuera de él.