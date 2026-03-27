Scaloni abre la gran duda del Mundial: Messi aún no ha decidido si jugará

Lionel Scaloni ha reconocido que Leo Messi todavía no ha tomado una decisión sobre su presencia en el Mundial de 2026, dejando en el aire la participación del gran referente de Argentina a poco más de dos meses del inicio del torneo

El Mundial de 2026 podría arrancar sin uno de sus grandes protagonistas. No es una hipótesis lejana ni una posibilidad descartada. Es una realidad que ya se maneja dentro de la propia Selección argentina.

Lionel Scaloni ha confirmado que Leo Messi todavía no ha decidido si disputará el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A poco más de dos meses del inicio, la gran incógnita del campeonato está sobre la mesa.

Una decisión que depende solo de Messi

El seleccionador argentino fue claro al abordar la situación. No hay presión ni plazos, pero tampoco certezas. “Haré todo lo posible para que esté”, explicó Scaloni, aunque dejó claro que la decisión final no está en sus manos. Todo dependerá del propio jugador, de su estado físico y de su motivación.

El técnico insiste en que Messi se ha ganado el derecho a decidir sin urgencias. Pero el calendario avanza y la incógnita sigue sin resolverse.

El Mundial, pendiente de su gran estrella

La posible ausencia de Messi no sería un detalle menor. Cambiaría por completo el escenario del torneo. Argentina es la vigente campeona del mundo y el ‘10’ sigue siendo el eje del equipo. Su presencia condiciona no solo el rendimiento deportivo albiceleste, sino también el impacto global de la competición.

“Lo quiere ver todo el mundo”, admitió Scaloni, consciente de que el Mundial perdería parte de su atractivo sin uno de los futbolistas más influyentes de la historia.

Un momento de forma que alimenta la duda

Lo más llamativo del caso es que Messi no está en declive. Todo lo contrario, el argentino atraviesa un gran momento en el Inter Miami. En el arranque de la MLS suma cinco goles en seis jornadas y ya ha superado la barrera de los 900 goles en su carrera profesional.

Los números invitan a pensar en su presencia, pero la decisión no será solo deportiva. El astro argentino ha pasado muy malos momentos con la Selección y despedirse como campeón del Mundo es muy tentador, pudiendo quedar manchada su carrera como internacional con un mal papel en la nueva edición.

La opción de un sexto Mundial histórico

Si finalmente decide acudir, Messi disputaría su sexta Copa del Mundo, algo que reforzaría aún más su legado en la historia del fútbol. Actualmente acumula 26 partidos en Mundiales, una cifra que ya le sitúa como el jugador con más presencias en este tipo de torneos.

Por ahora, lo único seguro es su presencia en los próximos compromisos de Argentina. Scaloni confirmó que Messi jugará los amistosos ante Mauritania y Zambia, aunque sin concretar los minutos.

El tiempo corre y la decisión sigue en el aire. Argentina espera y con ella el mundo del fútbol. Scaloni lo tiene claro: quiere a Messi en el Mundial, pero no puede garantizarlo. Mientras tanto, el mayor interrogante del torneo sigue sin respuesta, cuando el aficionado internacional ansía ver un último torneo mundialista con Cristiano Ronaldo y Leo Messi.