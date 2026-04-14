Sergi Cardona explica su gol de vaselina a Unai Simón en San Mamés: "Pensé que lo mejor era elevarle el balón"

El defensa del Villarreal ha valorado el tanto que firmó ante el Athletic Club el pasado domingo, además de la lucha por la tercera posición de LaLiga de aquí hasta final de temporada

Sergi Cardona viene de lograr su primer gol de la temporada con el Villarreal. El defensa de 26 años firmó un gran tanto en la victoria de los de Marcelino en San Mamés frente al Athletic Club. El ex del Las Palmas, con una vaselina a Unai Simón que puso el 0-2 momentáneamente en el choque contra los de Ernesto Valverde.

De esta manera, Sergi Cardona ha explicado cómo decidió hacer esa vaselina, recordando una jugada cuando fue jugador de Las Palmas, dónde llegó a estar hasta cuatro temporadas, en un partido contra el Tenerife. Además, el defensa del Villarreal ha hablado sobre la situación en LaLiga EA Sports y la lucha por la tercera plaza, disputando la misma con el Atlético de Madrid.

Sergi Cardona analiza la situación del Villarreal en la clasificación de LaLiga

De esta manera, Sergi Cardona habló de la situación actual del Villarreal en LaLiga: "A mí no me gusta hacer cuentas, creo que no hay que hacer números. Sabemos que el equipo está en una situación privilegiada. Somos terceros y tenemos una oportunidad de acabar terceros. Es algo que el equipo siente que se merece, por lo que vamos a pelear hasta el final por esa posición. No sabemos si llegaremos o no. Nosotros pensamos ir partido partido".

Sin embargo, Sergi Cardona mantuvo el objetivo de lograr acabar en la tercera plaza: "Tenemos una ventaja muy buena, pero a veces es mejor no dar más vueltas y no pensar en ello. Ya que puede llevarte a la relajación. Como he dicho, queremos mirar más allá y buscar ese tercera plaza. Muchos de nosotros no nos hemos visto terceros en una Liga tan importante como esta y a estas alturas. Tenemos esta oportunidad ante nosotros y que haremos pelearlo".

El calendario del Villarreal en lo que resta de temporada

En este sentido, el Villarreal se sitúa actualmente en la tercera posición de la tabla con 61 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid, que tiene 57. Por ello, los de Marcelino tienen el foco en mantener la plaza y ya miran al calendario que se les presenta de aquí a final de temporada. Por un lado, el submarino amarillo visitará al Oviedo en el Carlos Tartiere, el próximo jueves 23 de abril. Tras ello, el equipo castellonense recibirá al Celta de Vigo.

El mes de mayo comenzará para el Villarreal con la visitia del Levante a La Cerámica. Tras ello, será el momento para el conjunto de Marcelino de verse las caras con el Mallorca en Son Moix y de nuevo, en casa, frente al Sevilla. Por último, el submarino amarillo se citará con el Rayo en Vallecas y recibirá al Atlético de Madrid en el feudo castellonense, para decir adiós a la temporada.

Sergi Cardona explica cómo decidió el gol de vaselina frente al Athletic Club

Por último, Sergi Cardona explicó su gol de vaselina del pasado domingo: "Yo venía viendo la jugada desde atrás iba corriendo hacia el área con la intención de poder llegar, pensando que si 'Tani' me veía estaba solo. Vi que me llegaba la pelota e hice un control que se me quedó un poco arriba, cuando quise mirar portería, vi que Unai Simón venía hacia mí con todo lo grande que es, por lo que instintivamente pensé que lo mejor era elevarle el balón".

Por ello, Sergi Cardona, protagonista de la victoria del Villarreal en San Mamés, apunta que "tenía en la cabeza una jugada frente al Tenerife jugando con Las Palmas en el playoff, que me la sacaron en la línea. Pero decidí que había que elevar ese balón y son cosas que decides en el momento. Marcar un gol en San Mamés en la catedral es algo que generó orgullo, es un campo muy especial y poder hacer un gol en este estadio me hace muy feliz".